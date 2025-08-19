Il tema della presenza femminile in politica è stato recentemente rilanciato da Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore campano di Forza Italia. Il leader azzurro ha sottolineato l’esistenza di un problema importante legato alla valorizzazione delle donne nelle istituzioni della Campania, invitando a non ignorare la questione.

Fulvio Martusciello ha spiegato che quando propose la candidatura di una donna alla presidenza della Regione fu accolto con incredulità, come se si trattasse di un’idea fuori dal comune, con commenti del tipo: «Una donna? E dove troverebbe il tempo?».

Il nome della donna candidata da Martusciello sarebbe stato quello di Elisabetta Garzo, recentemente in pensione come presidente del Tribunale di Napoli. Tuttavia, pare che la proposta sia stata rifiutata.

Martusciello ha proseguito difendendo la causa delle donne in politica e ha citato l’esempio del sindaco di Avellino, Laura Nargi, che è stata sfiduciata dai consiglieri maschi. A suo giudizio, se al posto di Nargi ci fosse stato un uomo, sarebbe ancora in carica.

Fulvio Martusciello ha concluso il suo intervento affermando:

«Il nome che avevo in mente per la presidenza della Regione avrebbe infranto il cosiddetto tetto di cristallo. Si tratta di una donna straordinaria, che per la sua storia personale e per le sue capacità sarebbe stata una presidente eccezionale per la Campania.»