Il vicepresidente del Ministero degli Esteri di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno dove ha ammesso: «Con Azione si potrebbe instaurare un’alleanza programmatica».

Lega e Forza Italia da mesi puntano su Azione con l’obiettivo di attrarre frammenti di quell’«area moderata» rimasta intrappolata nella cosiddetta riserva “deluchiana”.

Secondo fonti azzurre, perfino l’assessore regionale all’Agricoltura, l’ex renziano Nicola Caputo, si sarebbe avvicinato al partito e parteciperà alle future iniziative politiche: «A Nola ha già preso parte a un evento politico insieme a noi».

Questa situazione riflette il desiderio di un moderatismo crescente all’interno del centrodestra, che finora ha invece rivendicato soprattutto il suo profilo più radicale.

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Campania, si sente dunque la necessità di avvicinarsi maggiormente all’elettorato locale, riaffacciando la vecchia area popolare e convincendo anche diversi consiglieri di maggioranza interessati a cambiare schieramento nel tentativo di trovare una lista più equilibrata, non dominata da pochi leader che monopolizzano il consenso.

Questa ricerca di un progetto politico con margini più ampi si traduce però in un compito non facile: reperire una lista con equilibrio e inclusività è sempre una sfida importante.

L’approccio di Azione alle Regionali Campane

Dal canto loro, i rappresentanti di Azione si mostrano fermi e decisi nella loro linea politica. Il leader nazionale Carlo Calenda ha già espresso contrarietà alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, soprattutto dopo l’annuncio del pentastellato di voler chiudere il termovalorizzatore di Acerra.

Luigi Bosco, segretario regionale di Azione in Campania, ha dichiarato:

«Nessuno può aspettarsi che ci limitiamo a mettere i nomi dei nostri candidati nelle liste di De Luca o di Manfredi. Questi tentativi di costruire aggregazioni elettorali non rispettano le battaglie che abbiamo portato avanti in questi anni con i nostri consiglieri. Avremo una nostra lista di candidati.»

Questa presa di posizione sottolinea l’intenzione di mantenere un’identità politica autonoma e di non delegare la rappresentanza a forze già radicate, come quelle del presidente uscente o del sindaco di Napoli.

Il quadro politico campano si prepara dunque a una competizione serrata, con le fazioni moderati che cercano di ritagliarsi spazi significativi, mentre la politica locale si riassetta in vista del voto imminente.