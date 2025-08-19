Nexi (nella foto, l’a. d. Paolo Bertoluzzo) prosegue con determinazione il suo programma di riacquisto di azioni proprie, noto nel gergo finanziario come buyback. Il gruppo, leader nel settore dei pagamenti digitali, ha comunicato di aver effettuato nuovi acquisti significativi sul mercato. Tra l’11 e il 14 agosto 2025, sono state acquisite 708.138 azioni ordinarie, con un prezzo medio di 5,3436 euro per azione.

Un programma che supera i 272 milioni

Questa ultima tranche di acquisti si inserisce nel programma di buyback avviato il 21 maggio. Dalla sua partenza, l’operazione ha permesso a Nexi di rilevare un totale di 53.605.568 azioni proprie, pari a circa il 4,36% del capitale sociale dell’azienda. Il controvalore totale del programma ha raggiunto l’importante cifra di 272.159.702,09 euro, con un prezzo medio ponderato di 5,0771 euro per azione. Questo impegno finanziario testimonia la solidità dell’azienda e la sua volontà di investire sul proprio valore.

L’impatto positivo sul mercato

La strategia di riacquisto ha trovato un riscontro positivo anche in Borsa. Nella giornata di ieri, infatti, le azioni Nexi hanno chiuso in rialzo, registrando una variazione percentuale dell’1,23%. L’operazione di buyback è spesso vista come un segnale di fiducia da parte di un’azienda sulle proprie prospettive future, poiché riduce il numero di azioni in circolazione e può sostenere il prezzo del titolo a beneficio degli azionisti.