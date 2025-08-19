Le scommesse al ribasso su Meta Platforms, il colosso che controlla Facebook e Instagram, hanno raggiunto un valore impressionante dall’inizio dell’anno, toccando la cifra record di 11 miliardi di dollari. Questo dato, riportato da S3 Partners, risulta particolarmente significativo perché si verifica in controtendenza rispetto all’andamento del titolo, che nello stesso periodo ha registrato un rialzo del 30%. Si tratta dell’aumento maggiore tra tutte le aziende quotate negli Stati Uniti, un valore che supera di gran lunga la crescita combinata delle successive cinque azioni più “shortate”, tra cui spicca Palantir.

Le ragioni dietro un’ondata di pessimismo

L’aumento dell’interesse short non è dovuto unicamente all’incremento del valore delle azioni. A pesare sono anche le nuove posizioni ribassiste aperte da investitori che scommettono su un calo del prezzo. Ma quali sono i motivi di questo scetticismo? Il report di S3 Partners indica diverse ragioni, tra cui gli elevati investimenti che Meta sta sostenendo per l’intelligenza artificiale e il Metaverso. A questi si aggiungono i timori legati ai rischi commerciali e ai dazi, un potenziale rallentamento della crescita aziendale, l’aumento della valutazione del titolo e, non da ultimo, un possibile indebolimento del mercato pubblicitario, la principale fonte di reddito per l’azienda.

Un segnale per l’intero settore?

L’interesse short su Meta, espresso in percentuale del flottante, è aumentato del 38% nelle ultime settimane, con una crescita complessiva del 35% dall’inizio dell’anno. Un dato che posiziona Meta come il secondo titolo, dopo Microsoft, a mostrare un incremento così significativo in termini di valore nozionale delle posizioni ribassiste. A rendere ancora più evidente la peculiarità di questa situazione è il fatto che, tra le “Magnifiche 7” del settore tecnologico, Meta è l’unico titolo a registrare un aumento dell’interesse short in percentuale del flottante.

Le dichiarazioni fornite da S3 Partners, l’azienda che ha realizzato il report, sono riassunte in una frase chiave: “Le ragioni per cui si va short su Meta includono l’elevata spesa in intelligenza artificiale e Metaverso, i rischi commerciali/dazi, il rallentamento della crescita, l’aumento della valutazione e l’indebolimento del mercato pubblicitario”.