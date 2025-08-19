Gli Stati Uniti sorprendono il mercato immobiliare con un balzo inaspettato nel mese di luglio, segnando un’inversione di tendenza rispetto alle previsioni. I nuovi cantieri sono infatti cresciuti del 5,2%, un dato che ha superato le aspettative degli analisti.

I numeri del settore edilizio

Questo andamento positivo sui nuovi cantieri si scontra però con un calo significativo dei permessi edilizi, che a luglio hanno registrato un -2,8%. Un dato, quest’ultimo, che potrebbe suggerire cautela per i mesi a venire e che mostra come il settore sia ancora in una fase di forte volatilità.

Cosa dicono i dati

“Usa: +5,2% nuovi cantieri a luglio, sopra attese, -2,8% i permessi edilizi (RCO)”.

Il contrasto tra l’aumento dei cantieri e la diminuzione dei permessi è l’elemento chiave per comprendere la situazione attuale. Mentre l’incremento delle costruzioni indica una spinta in atto, il rallentamento dei permessi potrebbe segnalare una potenziale frenata futura, legata forse a incertezze economiche o a una prudenza da parte degli operatori del settore. Le implicazioni di questo doppio andamento sono oggetto di analisi da parte di economisti e investitori, che cercano di decifrare le reali prospettive del mercato immobiliare statunitense.