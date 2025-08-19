Fa fresco a Morozzo, piccolo centro di duemila abitanti in provincia di Cuneo, dove è nata Livia Turco, che qui ha imparato a sposare le idee comuniste. «Cosa faccio a Morozzo in agosto? Faccio gite in montagna, cammino, mi godo il silenzio, vedo i miei parenti e vado a trovare Carlotto».

«Carlotto?»

«Natale Carlotto. Storico e indiscusso leader della Coldiretti.».

Un legame così speciale?

«Quando ero ministra della Solidarietà Sociale nel primo governo di Romano Prodi, grazie anche all’appoggio di Natale Carlotto riuscimmo a varare la legge quadro sui servizi sociali. Lui, poi, mi premiò con una medaglia d’oro».

Tutto qui?

«E chi mai ha ricevuto una medaglia da Carlotto?»

Forse è stato lui a guidarla verso la politica e i valori comunisti?

«No, quello fu mio padre».

Suo padre era comunista?

«No, anzi, era cattolico e si arrabbiava molto quando cominciai a diventare comunista».

Allora perché dice che è stato lui a indirizzarla verso il comunismo?

«Per il suo esempio da operaio dignitoso e straordinario. Tuttavia non ha mai smesso di criticare il mio lavoro. Come in quell’agosto del 1996».

Cosa accadde in quell’estate?

«Era il primo anno del governo Prodi e scoppiò il caso della prostituzione in strada, soprattutto riguardante donne nigeriane. L’Italia era attraversata da un’ondata migratoria e la Lega alimentava fortemente le tensioni. Io ero il ministro incaricato di affrontare questa emergenza».

E suo padre come reagì?

«Ero venuta a Morozzo per qualche giorno e lo trovai furibondo con me: “Ma perché ti occupi degli immigrati? Non senti le critiche? La Lega con Umberto Bossi ti attacca, ti nominano e chiamano a muso duro”».

E lei come rispose?

«Non l’ho ascoltato».

Cosa fece concretamente?

«Cercai di calmare le proteste di agosto, poi al mio ritorno al ministero organizzai un tavolo di confronto».

Un tavolo di confronto?

«Mi chiamavano la ministra che “apparecchia tavoli”, ma quella volta dimostrai quanto fosse indispensabile costituire un luogo di dialogo capace di trovare soluzioni condivise per una questione così delicata».

Perché quel tavolo fu istituito? Chi vi partecipò? Tutti coloro che si occupavano in qualche modo della prostituzione, a ogni livello: suore, prostitute, sacerdoti e operatori di strada. Solo unendo queste persone fu possibile portare alla luce un fenomeno allora ancora sconosciuto, chiamato tratta degli esseri umani.

Ci si rese conto che quelle donne non erano sulle strade di propria volontà? Sì, fino a quel momento quel dramma non era mai emerso.

E dopo?

Iniziai a collaborare con Giorgio Napolitano per elaborare una legge sull’immigrazione.

Si tratta della celebre legge Turco-Napolitano?

La legge più innovativa d’Europa, grazie soprattutto all’articolo 18.

Cosa prevede questo articolo?

L’articolo 18 introduce il permesso di protezione speciale per le donne vittime di prostituzione. Questa intuizione nacque proprio da quel tavolo di lavoro.

Forse intendeva dire che prevedeva? La legge Turco-Napolitano è stata superata dalla Bossi-Fini.

Sì, ma il permesso di protezione speciale non è mai stato abolito.

È sopravvissuto ai governi di centrodestra?

Durante il governo Berlusconi la ministra Stefania Prestigiacomo ne ha garantito la tutela, mentre durante il governo Renzi è stata Maria Elena Boschi a renderla operativa in accordo con la direttiva europea.

Suo padre si è convinto dopo tanti anni di successi in materia di immigrazione?

Mio padre, purtroppo, non si è mai ricreduto.

Dal 2006 al 2008, nel secondo governo Prodi, lei è stata ministro della Salute: tra eventi particolarmente impegnativi per il settore sanitario?

La sanità è sempre un tema delicato, oggi come allora. Quel periodo fu però caratterizzato da numerose sfide, poiché eravamo nel pieno dell’era del cosiddetto “formigonismo”.

Cosa si intende per “formigonismo”?

Roberto Formigoni, potentissimo governatore della Lombardia, sosteneva una visione della sanità incentrata sulla privatizzazione e dipingendo il sistema pubblico come inefficiente. Io sono stata la ministra che ha difeso con fermezza la sanità pubblica da questi attacchi.

In che modo lo fece?

Un sabato, dopo l’ennesima ondata di critiche estive, decisi di agire senza preavviso né a Prodi né agli altri ministri.

Quale iniziativa intraprese?

Mandai i Nas a ispezionare tutti gli ospedali italiani. Devo però correggermi su un dettaglio.

Su cosa?

Informai qualcuno: Massimo D’Alema.

Ma D’Alema era ministro degli Esteri.

Esatto, quindi non poteva fermarmi. Era l’unica persona a cui volevo che fosse a conoscenza di quanto stavo per fare.

Quali furono i risultati?

Organizzai una conferenza stampa davanti a giornalisti pronti a scrivere scandali. Invece, emerse la realtà opposta: gli ospedali pubblici funzionavano e funzionano tuttora.