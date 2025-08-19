Un nuovo rapporto di Reports and Data prevede una forte crescita per il mercato globale della robotica modulare, che si stima raggiungerà i 7 miliardi di dollari entro il 2034, partendo dai 2 miliardi del 2024. Questo andamento, che riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13,3%, è guidato da diverse tendenze chiave.

I motori della crescita e i settori chiave

Il mercato è spinto principalmente dall’adozione dell’automazione, dai progressi nell’intelligenza artificiale (AI) e nell’apprendimento automatico, e dalla crescente necessità di sistemi di produzione flessibili ed efficienti. L’automazione industriale rappresenta il segmento più grande, mentre il settore della sanità è quello con la crescita più rapida, grazie all’uso di robot modulari che migliorano la precisione chirurgica e l’efficienza operativa.

A livello geografico, il Nord America domina il mercato in termini di ricavi, grazie a infrastrutture avanzate e alta adozione tecnologica. Tuttavia, si prevede che la regione Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida, spinta dalla rapida industrializzazione e dagli investimenti nelle tecnologie di automazione.

Opportunità e ostacoli sul mercato

Le tendenze dell’Industria 4.0 e della produzione intelligente sono i principali propulsori del mercato, con lo stock globale di robot industriali che si stima raggiungerà i 3,2 milioni di unità entro il 2025. Iniziative pubbliche, come il programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, e le innovazioni di prodotto da parte di attori chiave come Universal Robots, ABB Ltd. e KUKA AG stanno accelerando l’adozione della robotica modulare.

Nonostante le prospettive positive, il settore deve affrontare alcune sfide. L’integrazione con i sistemi esistenti può essere costosa e complessa, e la conformità agli standard di sicurezza rappresenta un ulteriore onere. Inoltre, le preoccupazioni relative alla privacy dei dati e la carenza di manodopera qualificata a livello globale sono considerate i principali ostacoli all’adozione su larga scala.