L’economia dell’Eurozona mostra segnali di forza. A giugno 2025, la bilancia delle partite correnti ha registrato un avanzo significativo, raggiungendo i 35,8 miliardi di euro. Il dato, pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE), non solo segna un aumento di 3,5 miliardi rispetto al mese precedente, ma supera anche le aspettative degli analisti, che si attestavano a 33,4 miliardi.

I fattori trainanti del surplus

L’ottimo risultato è il frutto di diversi contributi positivi. I settori chiave che hanno spinto l’avanzo sono stati quello dei beni, con un saldo attivo di 23 miliardi di euro, e quello dei servizi, che ha generato un surplus di 16 miliardi. A questi si aggiunge un avanzo di 14 miliardi di euro generato dai redditi primari. L’unico fattore che ha parzialmente compensato questa crescita è stato un disavanzo di 17 miliardi di euro per i redditi secondari.

Un quadro annuale in flessione

Nonostante la performance mensile positiva, un’analisi su base annuale mostra un quadro leggermente differente. Nei 12 mesi conclusi a giugno 2025, il conto corrente dell’Eurozona ha segnato un avanzo complessivo di 318 miliardi di euro, corrispondente al 2% del PIL. Questo dato, seppur robusto, si posiziona al di sotto dei 386 miliardi di euro (pari al 2,6% del PIL) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, indicando un rallentamento rispetto al forte andamento del 2024.