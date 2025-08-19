La premier italiana Giorgia Meloni si è presentata in una veste di mediatrice tra l’Europa e gli Stati Uniti, in un incontro di alto livello a Washington D.C. con il presidente americano Donald Trump e quello francese Emmanuel Macron. L’obiettivo del vertice è stato discutere della sicurezza e della difesa dell’Ucraina in vista di un possibile percorso di pace.

Un ruolo di mediatrice e il ringraziamento a Trump

Dopo aver ricevuto i complimenti di Trump, che l’ha definita “una grande leader”, Meloni ha preso la parola per esporre la posizione italiana. La premier ha ringraziato l’America per l’iniziativa, ma ha anche rivendicato con forza l’identità e il ruolo dell’Europa nel conflitto. A differenza di altri leader, non ha chiesto il “cessate il fuoco”, ma ha sottolineato l’importanza del sostegno all’Ucraina sul campo di battaglia.

La proposta italiana per la sicurezza

Nel corso del suo intervento, Meloni ha rilanciato una proposta italiana: “una sorta di Articolo 5” del Trattato di Washington, che permetterebbe un intervento a difesa di un Paese attaccato anche se non appartenente all’alleanza. Questa mossa le ha permesso di presentare l’Italia come un attore proattivo e stabilizzante, impegnato a portare avanti proposte concrete per la pace e la sicurezza internazionale.