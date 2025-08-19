Se da una parte i dati confermano come il turismo sia il motore principale dell’economia trentina, generando circa il 10% del prodotto interno lordo provinciale, dall’altra cresce il dibattito sulle possibili conseguenze negative di questo settore per il territorio, in particolare guardando al prossimo decennio.

Il confronto si è riacceso a Riva del Garda durante la festa di Ferragosto, nel cuore del polo turistico della provincia. A sollevare la questione è stato don Dario Silvello, parroco dell’Unità pastorale di Riva, che nella sua omelia per la solenne celebrazione dell’Assunta ha espresso un severo monito:

don Dario Silvello ha detto:

«La ricchezza e il benessere di pochi non possono lasciar senza speranza il futuro di molti.»

Secondo il sacerdote, il turismo, pur fondamentale sul piano economico, rischia di trasformarsi in un «generatore di povertà umana». Ha aggiunto inoltre:

«Quando prevale solo la logica del profitto, viene meno l’attenzione verso le questioni sociali.»

La questione degli affitti brevi

Particolare attenzione è stata rivolta al tema della casa, definito dal parroco un vero e proprio «dramma». Nelle principali località turistiche del Trentino, infatti, molti immobili vengono destinati esclusivamente ad affitti a breve termine.

Questa modalità, seppur conveniente per i visitatori, secondo don Dario non apporta benefici a chi vive stabilmente sul territorio. Ha sottolineato infatti:

«Se si continua così, ci ritroveremo con città vuote, quasi “fantasmi”. Le giovani coppie saranno costrette ad andare altrove e questo porterà a un progressivo spopolamento.»