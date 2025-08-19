La questione ha assunto toni diplomatici con l’intervento dell’Ambasciata di Israele in Italia, che ha definito la decisione «dannosa per i cittadini pugliesi», evidenziando come «le collaborazioni tecnologiche e commerciali tra Israele e Puglia rappresentino un patrimonio comune prezioso e reciprocamente vantaggioso che non dovrebbe essere compromesso da strumentalizzazioni politiche».

In seguito a un fine settimana di forti tensioni, le polemiche sulla scelta della Fiera del Levante di Bari di escludere — su richiesta del sindaco Vito Leccese — lo Stato di Israele dalla prossima Campionaria di settembre non si placano. Il primo cittadino continua a definirla un «atto simbolico», ribadendo in varie interviste a livello nazionale che si tratta di una misura senza alcuna ostilità verso il popolo israeliano. Questa spiegazione, tuttavia, non impedisce il susseguirsi di dichiarazioni, che arrivano fino ai livelli diplomatici.

L’Ambasciata di Israele in Italia ha voluto rimarcare l’importanza della collaborazione tra i due territori: «La cooperazione nel settore idrico tra israeliani e pugliesi è prolifica e di lunga durata, due popoli amici che affrontano sfide climatiche simili». Nel 2023, infatti, proprio alla Fiera del Levante si è svolto il Water Innovation Summit Italia-Israele, un evento dedicato alle tematiche relative al servizio idrico, che ha visto la partecipazione di delegazioni di dirigenti italiani nel 2019 e nel 2022.

Nel frattempo, la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi Di Segni, ha rivolto un appello al presidente della Fiera, Gaetano Frulli, invitandolo a «ripensare la sua decisione», definendola un’iniziativa che «favorisce chi promuove propaganda e campagne d’odio».

A moderare i toni è intervenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, esprimendo solidarietà.

Le proteste in corso in Israele contro la guerra suscitano posizioni contrastanti anche in Puglia. Il governatore regionale ha espresso chiaramente la sua contrarietà alla linea adottata dal governo israeliano, sottolineando al contempo una vicinanza fraterna al popolo israeliano. Ha infatti dichiarato: «La Puglia è fermamente contraria alla linea del governo israeliano, ma fraternamente vicina al popolo di Israele con cui abbiamo costruito un dialogo culturale e umano profondo, che nessuna guerra potrà cancellare».

Dal fronte politico, emerge una posizione differente da parte del deputato leccese dell’Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, che manifesta preoccupazione riguardo all’eventualità che l’invito a interrompere i rapporti commerciali con il governo israeliano possa tradursi in un ostacolo alla partecipazione di cittadini o imprese israeliane alla prossima fiera di Bari.

La risposta dalle forze di destra non tarda ad arrivare. Dopo il durissimo scambio di accuse tra il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia e il sindaco di Lecce, si susseguono nuove critiche. La fondazione Tatarella denuncia una «deriva ideologica pericolosa» dopo la decisione di consegnare le chiavi di Bari a Francesca Albanese. Nel contempo, Fratelli d’Italia sostiene che l’esclusione di Israele dalla manifestazione favorirebbe in realtà la politica dei terroristi di Hamas.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Antonio Ciaula, Laura De Marzo e Pino Viggiano definiscono «l’ennesima scelta ideologica e divisiva del sindaco di Lecce», ricordando che la fiera, da sempre considerata porta d’Oriente, avrebbe potuto rappresentare una vetrina per il dialogo, la speranza e la pace.

Critiche decise arrivano anche dal deputato barese di Forza Italia, Davide Bellomo, che attacca: «Il vero errore del sindaco di Lecce è credere che un gesto ideologico possa difendere la pace. Trasformando l’evento, come fa lui, da vetrina di dialogo internazionale a palcoscenico di volgare propaganda politica, in realtà la si tradisce. Con questa scelta non si colpisce Netanyahu, ma il popolo di Israele».

Nel frattempo, la protesta cresce anche tra i giovani appartenenti ai partiti di centrodestra, che attraverso alcuni profili social hanno lanciato un appello a boicottare la prossima edizione della Fiera del Levante.