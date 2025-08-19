Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a.d. Carlo Messina) annuncia che la sua piattaforma di crowdfunding “For Funding” ha raggiunto un traguardo importante, raccogliendo circa 60 milioni di euro a favore del Terzo Settore. Dal 2017 a giugno 2025, la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese e dalla Direzione Impact, ha sostenuto oltre 500 progetti sociali, beneficiando 350 organizzazioni non profit.

Un modello innovativo per l’inclusione sociale

La piattaforma For Funding si è affermata come leader in Italia nel crowdfunding per scopi sociali, distinguendosi per un modello trasparente e accessibile a tutti, sia clienti che non clienti. Le iniziative supportate spaziano dalla salute all’ambiente, dall’inclusione sociale alla lotta alla povertà. Il suo ruolo è stato particolarmente cruciale durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, quando ha raccolto 5,3 milioni di euro per progetti sanitari e sociali.

La Direzione Impact, sotto la guida di Andrea Lecce, gestisce un portafoglio di oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, erogando ogni anno circa 300 milioni di euro in credito agevolato. Questi finanziamenti mirano a sostenere i bisogni essenziali di famiglie, giovani e persone vulnerabili, come casa, salute, istruzione e inserimento lavorativo.

La strategia ESG e il programma “Formula”

Per amplificare l’impatto delle donazioni, Intesa Sanpaolo ha introdotto il programma “Formula”. Questo modello innovativo promuove le campagne di raccolta fondi attraverso i canali ufficiali della banca e, per molti prodotti acquistati online dai clienti, la banca stessa devolve un contributo di 2 euro per ogni transazione.

L’impegno con For Funding si inserisce nella più ampia strategia ESG del Gruppo, che mira a posizionarsi non solo come istituzione finanziaria, ma anche come un attore al servizio dell’economia reale e sociale, con l’obiettivo di costruire un futuro più equo e solidale per le comunità in cui opera.