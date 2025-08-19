Le imprese italiane sono sempre più nel mirino dei criminali informatici. Un allarme lanciato da Confartigianato rivela che i reati informatici contro le aziende sono aumentati del 45,5% tra il 2019 e il 2023. Questo incremento è nettamente superiore alla crescita del 10% registrata per tutti gli altri illeciti a danno delle imprese.

Le regioni più colpite e la consapevolezza del rischio

La ricerca di Confartigianato evidenzia un’escalation di frodi e attacchi online, con la Toscana in testa, dove gli episodi di cybercrime sono saliti dell’88,3%. Seguono a ruota il Veneto (+63,7%), le Marche (+56%) e la Puglia (+54,7%). A livello nazionale, i reati informatici rappresentano il 35,5% dei delitti totali contro le imprese.

Nonostante questa minaccia crescente, le aziende italiane mostrano una forte consapevolezza del rischio. L’83,1% degli imprenditori attribuisce un’elevata importanza alla cybersicurezza, una percentuale che supera la media europea (71,1%), collocando l’Italia al secondo posto dopo l’Irlanda. Nel 2024, il 42,6% delle imprese ha investito in sicurezza informatica, ricorrendo anche all’uso di strumenti di intelligenza artificiale.

Un divario tra consapevolezza e azioni concrete

L’analisi di Confartigianato rivela però un paradosso: nonostante l’alta consapevolezza e i primi investimenti, solo il 32,2% degli imprenditori adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza raccomandate dall’Istat. Questo dato è inferiore alla media europea del 38,5%, suggerendo che, pur riconoscendo il problema, molte aziende non riescono ancora a implementare le difese necessarie per proteggersi efficacemente.