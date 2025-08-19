La cinese Xiaomi (nella foto, il General Manager di Xiaomi Italia Michael Feng), ha annunciato risultati record per il secondo trimestre del 2025, con un fatturato e un utile netto in forte crescita e un’importante espansione nel mercato dei veicoli elettrici.

Un trimestre da record per Xiaomi

Il fatturato del colosso tecnologico ha raggiunto la cifra record di 116 miliardi di RMB (circa 13,8 miliardi di euro), con un aumento del 30,5% su base annua. Anche l’utile netto rettificato ha segnato un massimo storico, toccando i 10,8 miliardi di RMB (circa 1,3 miliardi di euro), in crescita del 75,4% rispetto all’anno precedente.

Entrambi i segmenti principali hanno registrato ottimi risultati: il fatturato della divisione smartphone e AIoT è salito a 94,7 miliardi di RMB, mentre quello del segmento veicoli elettrici, AI e altre nuove iniziative ha raggiunto i 21,3 miliardi di RMB, un risultato mai visto prima.

Crescita negli smartphone e boom dei veicoli elettrici

Le spedizioni globali di smartphone hanno continuato il loro trend positivo, raggiungendo i 42,4 milioni di unità nel secondo trimestre, segnando una crescita per l’ottavo trimestre consecutivo. Un’altra pietra miliare è stata raggiunta nel settore dei veicoli, con la consegna di 81.302 unità, un altro record per l’azienda.

A sostenere questa crescita ci sono anche gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), aumentati del 41,2% su base annua, arrivando a 7,8 miliardi di RMB. A fine giugno 2025, il personale addetto alla R&S ha raggiunto un massimo storico di 22.641 dipendenti.