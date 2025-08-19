Il Mercato del Libero Scambio, noto come il «suk degli stracci», non è un semplice mercato: rappresenta il riflesso della difficoltà vissuta da una parte della città, dove non si vende solo una seconda vita per oggetti, abiti e mobili raccolti dalle cantine ma, soprattutto, si cerca di sopravvivere in tempi di crisi. Dopo il trasferimento nel 2019 in via Carcano, l’evento che accoglie chi affronta difficoltà economiche rischia oggi una drastica riduzione o addirittura la chiusura. Questa minaccia deriva da un emendamento della Lega alla legge Omnibus, approvato dalla Regione, il quale impone il limite di appena dodici giornate annuali per i mercati sociali finalizzati al contrasto della povertà. Una restrizione ritenuta insufficiente dall’amministrazione di Torino, che ha richiesto un incontro urgente con l’assessore al Commercio Paolo Bongiovanni per evitare che a pagare il prezzo più alto siano ancora i soggetti più vulnerabili.

L’assessora alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta, ha inviato a fine luglio una missiva formale con cui il Comune di Torino chiede di attivare il percorso previsto dalla nuova normativa al fine di negoziare una convenzione che consenta la deroga al limite stabilito, che risulta più restrittivo anche rispetto a quello applicato ai mercati tematici. Nel frattempo, l’amministrazione cittadina ha disposto agli uffici competenti di non interrompere il contratto in scadenza a settembre per la gestione del «mercato dei poveri», un accordo stipulato con l’associazione che lo organizza fin dai tempi del Balon e rinnovato sotto la precedente giunta guidata dalla sindaca Chiara Appendino.

Il Comune ha dunque deciso di prendere tempo, in attesa di una risposta ufficiale dalla Regione, che determinerà le sorti del mercato e permetterà di predisporre un nuovo bando di concessione conforme alle nuove direttive. Limitare le attività a sole dodici giornate annue, mette in guardia Palazzo Civico, non è solo un obiettivo irrealizzabile, ma potrebbe anche incentivare il ritorno del commercio irregolare nell’area sotto il ponte Carpanini, dove, ogni sabato, i venditori abusivi espongono la loro merce in modo non conforme alle regole.

Il progetto sociale nato 25 anni fa a Porta Palazzo è oggi normato dall’articolo 11 bis della legge regionale 9/2025, che impone ai Comuni un limite di 12 giornate all’anno per l’organizzazione dei mercatini sociali, salvo particolari accordi con la Regione. Questa disposizione è stata introdotta in seguito a un’iniziativa della Lega, da sempre contraria al Mercato del Libero Scambio, anche se nel tempo questo mercato ha subito profonde trasformazioni.

Ogni sabato e domenica mattina, fino a 400 operatori, versando una quota contenuta di 15 euro, vendono i loro prodotti all’interno di un’area delimitata, sorvegliata da sei agenti di polizia locale e dotata di servizi igienici chimici e raccolta differenziata. In questo modo, il mercato non è più la zona incontrollata e caotica che un tempo caratterizzava via Cottolengo.

Cristina Grosso di ViviBalon, organizzatori del mercato in via Carcano, spiega:

“Negli ultimi mesi abbiamo osservato un aumento sia degli operatori sia dei clienti, e un incremento ancora maggiore nel numero di persone che, dopo la chiusura, rovistano tra i rifiuti. Il nostro mercato è un esempio di economia circolare che riflette un aspetto della città che non tutti desiderano vedere.”

Le accuse di ricettazione rimangono sullo sfondo, anche nei commenti del presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri:

“A prescindere dalle critiche della destra, l’esperienza funziona, è ben controllata e consente a circa 500 persone di guadagnare il necessario per vivere. In un momento di crisi, servono responsabilità, ma purtroppo emergono piuttosto comportamenti irresponsabili.”