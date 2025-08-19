Il mercato globale dell’ecoturismo è destinato a una crescita esplosiva, con previsioni che lo porteranno a superare gli 829,8 miliardi di dollari entro il 2035. A lanciare la stima è il nuovo rapporto di Allied Market Research, che valuta il mercato a 210,4 miliardi di dollari nel 2023, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’11,7% tra il 2024 e il 2035.

Sostenibilità e autenticità: i motori della crescita

Il boom dell’ecoturismo è spinto dalla crescente domanda di esperienze di viaggio autentiche e significative. I viaggiatori moderni si allontanano sempre più dalle attrazioni tradizionali, cercando un contatto più profondo con la natura, le culture e le comunità locali. L’ecoturismo, che promuove pratiche responsabili e la conservazione degli ambienti naturali, risponde perfettamente a questa esigenza.

Un altro fattore chiave è l’aumento della consapevolezza ecologica tra i consumatori. Con la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e l’inquinamento, i viaggiatori scelgono attivamente opzioni che minimizzino la loro impronta di carbonio e sostengano gli sforzi di conservazione.

Prospettive di crescita e diversificazione

A livello geografico, il Nord America è previsto crescere con un robusto CAGR del 12,3% durante il periodo di previsione. A livello globale, i fornitori stanno diversificando la loro offerta, andando oltre le classiche attività come l’osservazione della fauna selvatica. Nuove proposte includono turismo basato sulla comunità, tour culinari sostenibili e sport d’avventura ecologici, attirando così una gamma più ampia di viaggiatori e contribuendo alla sostenibilità economica delle destinazioni.

Tra i principali operatori del settore citati nel rapporto figurano Travel Leaders Group, Intrepid Group Limited e G Adventures.