L’Italia si conferma un Paese che sa unire lavoro e divertimento. Un recente studio di Unioncamere-InfoCamere rivela una realtà economica dinamica e capillare, fatta di oltre 41.451 imprese attive nel settore del tempo libero al 30 giugno 2025. Un vero e proprio mosaico che, dalla spiaggia alla montagna, passando per le città, offre un’ampia gamma di attività per residenti e turisti.

Una filiera di divertimento a tutto campo

A guidare questa variegata offerta è il comparto dell’intrattenimento e divertimento, che con 9.068 imprese rappresenta il 21,9% del totale. Dalle tradizionali giostre alle più moderne escape room e laser game, questo settore dimostra una grande capacità di innovazione, intercettando le nuove tendenze del divertimento e della socializzazione.

Subito dopo si posizionano le organizzazioni sportive ed eventi, con 7.944 attività. Un numero significativo che conferma la profonda integrazione dello sport organizzato nel tessuto sociale e turistico del nostro Paese, offrendo opportunità che vanno ben oltre la semplice pratica agonistica.

In terza posizione, un’icona dell’estate italiana: la gestione degli stabilimenti balneari. Con 7.352 imprese, queste attività sono un vero e proprio presidio lungo le nostre coste, essenziali per l’immaginario estivo e l’economia del turismo.

Benessere e vita notturna

L’analisi prosegue evidenziando l’importanza di altri settori chiave. I centri di fitness, con 5.771 attività, riflettono la crescente attenzione degli italiani verso il benessere e la forma fisica. Parallelamente, le discoteche e sale da ballo con 3.236 imprese, continuano a mantenere un ruolo di primo piano nella vita notturna, non solo a livello urbano ma anche turistico.

L’analisi di Unioncamere-InfoCamere, basata sui dati di Movimprese, traccia dunque il ritratto di un settore vitale e in continua evoluzione, pronto a cogliere le opportunità di un mercato in costante mutamento.

Dati per settore

