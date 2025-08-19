Con l’aumento degli acquisti online di prodotti di seconda mano, si moltiplicano anche i rischi per i consumatori. Un’indagine recente della Commissione Europea ha infatti messo in luce diverse irregolarità su centinaia di siti, evidenziando come spesso i diritti dei consumatori vengano ignorati. Per tutelarsi, l’Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon) ha stilato un decalogo con consigli pratici per evitare brutte sorprese.

Un decalogo per acquisti sicuri

Il decalogo di Udicon offre una serie di regole d’oro per chiunque voglia fare acquisti online in sicurezza. Il primo passo è verificare sempre se il venditore è un professionista o un privato, una distinzione fondamentale per capire quali diritti si applicano. È inoltre cruciale leggere attentamente le condizioni di vendita, specialmente quelle relative a recesso, garanzia e restituzioni.

Un aspetto spesso trascurato è la garanzia: anche i prodotti usati acquistati da un venditore professionale hanno diritto a una garanzia legale di almeno 12 mesi. Per una maggiore sicurezza, Udicon raccomanda di cercare sempre i contatti del venditore e di prestare attenzione al prezzo finale, che deve essere chiaro e comprensivo di tutte le tasse.

I diritti dei consumatori al centro

L’iniziativa di Udicon si inserisce in un contesto in cui, nonostante la crescente popolarità dell’usato online come scelta sostenibile e responsabile, le truffe e le irregolarità restano un problema diffuso. Prodotti danneggiati, non conformi alla descrizione o privi delle garanzie promesse sono solo alcune delle difficoltà che gli acquirenti possono incontrare. L’indagine della Commissione Europea, che ha esaminato siti di varie categorie merceologiche, da abbigliamento a elettronica e arredamento, ha confermato la necessità di maggiore consapevolezza da parte dei consumatori e di un più rigoroso rispetto delle normative da parte dei venditori.

Con l’avvicinarsi della stagione degli acquisti natalizi e delle vendite di fine anno, questi consigli diventano ancora più rilevanti, offrendo ai consumatori gli strumenti necessari per proteggersi e fare acquisti in modo più informato e consapevole.