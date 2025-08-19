L’inflazione annuale in Canada ha rallentato a luglio 2025, attestandosi all’1,7%, in calo rispetto all’1,9% registrato a giugno. Il dato, comunicato da Statistics Canada, è in linea con le aspettative degli analisti.

Il calo della benzina frena l’inflazione

Il principale fattore che ha contribuito al rallentamento dell’inflazione è stato il crollo dei prezzi della benzina, che a luglio sono diminuiti del 16,1% su base annua, in accelerazione rispetto al -13,4% del mese precedente. Escludendo i costi della benzina, l’inflazione è rimasta stabile al 2,5%, confermando i livelli di maggio e giugno.

A bilanciare parzialmente questo calo, si sono registrati aumenti dei prezzi dei generi alimentari e una riduzione meno significativa dei costi del gas naturale rispetto al mese di giugno.

Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,3% a luglio, un dato anch’esso in linea con le attese.