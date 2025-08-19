Mentre l’intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare il mercato del lavoro, emergono sia minacce che opportunità. Si prevede che circa 6,2 milioni di posti di lavoro saranno “significativamente interrotti o eliminati” dall’IA entro i prossimi 18 mesi. Per affrontare questa sfida, l’AI Business Jumpstart Summit, un evento virtuale gratuito di tre giorni, si terrà dal 22 al 24 agosto 2025.

L’iniziativa, promossa da Tony Stark Policci di Absolutely Brilliant Concepts e da Craige Hardel, esperto di ottimizzazione web, mira a fornire soluzioni concrete. L’obiettivo è aiutare i professionisti che rischiano di perdere il lavoro a lanciare nuove attività basate sull’IA e a supportare gli imprenditori esistenti nel rendere le loro operazioni più resilienti e competitive.

Dall’estinzione professionale alla creazione di ricchezza

Il summit si presenta come una risposta all'”evento di estinzione professionale più veloce nella storia dell’umanità”, come lo ha definito Tony Stark Policci. Al contempo, secondo Policci, l’IA sta creando “la più grande opportunità di business” e “il più grande trasferimento di ricchezza della storia”.

Professioni come agenti immobiliari, scrittori di contenuti, grafici, addetti al servizio clienti e contabili sono tra quelle a rischio immediato. Le stime indicano che l’89% dei lavoratori interessati non ha un piano di transizione, rendendo il summit un’iniziativa tempestiva per fornire le competenze necessarie per riconvertirsi e prosperare.

Un programma ricco di strategie pratiche

L’evento vedrà la partecipazione di 25 esperti di IA e marketing che offriranno sessioni su come integrare l’IA nelle attività esistenti o lanciare nuove imprese da zero. Tra le sessioni previste:

“L’IA è la tua prima assunzione” , dove Colette Kemp mostrerà come automatizzare le operazioni e ridurre i costi.

, dove Colette Kemp mostrerà come automatizzare le operazioni e ridurre i costi. “Dal Sconosciuto al Cliente” , con Beau Murray, che spiegherà come generare contatti qualificati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

, con Beau Murray, che spiegherà come generare contatti qualificati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Social Media Hacking” , in cui Patrick Murakam rivelerà come costruire agenzie milionarie con budget minimi.

, in cui Patrick Murakam rivelerà come costruire agenzie milionarie con budget minimi. “Creazione di contenuti con l’IA”, una sessione di Amanda van der Gulik per aiutare i creatori di contenuti a monetizzare le proprie competenze.

L’evento offrirà anche un “kit di strumenti per la trasformazione aziendale d’emergenza”, che include progetti per il lancio di aziende basate sull’IA, sistemi di accelerazione dei ricavi e modelli per la transizione di attività tradizionali.

“I vincitori e i perdenti del più grande trasferimento di ricchezza”

Il dibattito sull’IA è acceso. Da un lato, milioni di posti di lavoro tradizionali sono a rischio, dall’altro, le aziende basate sull’IA stanno crescendo a ritmi senza precedenti, con alcune che raggiungono la redditività in meno di 90 giorni.

Come ha sottolineato Policci, l’IA non è solo una minaccia ma un’opportunità per reinventarsi: “Un agente immobiliare disoccupato può lanciare un’azienda di gestione immobiliare basata sull’IA. Uno scrittore licenziato può costruire un’agenzia di contenuti basata sull’IA. La domanda non è se sarai dalla parte dei vincitori o dei perdenti del più grande trasferimento di ricchezza della storia.”

L’accesso al summit è gratuito e il contenuto sarà disponibile on-demand 24 ore su 24 dal 22 al 24 agosto. Ci si aspetta che circa 50.000 persone si iscrivano da tutto il mondo.