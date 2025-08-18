Il turismo è il vero motore dell’economia nelle regioni montane italiane. A confermarlo è un rapporto di Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (nella foto, Marco Bussone, il presidente nazionale) che ha analizzato il valore aggiunto del settore. I dati svelano che il turismo contribuisce in media per il 6,7% al prodotto interno lordo annuo delle montagne del nostro Paese, ma con notevoli differenze tra le varie aree, a conferma di un quadro variegato fatto di eccellenze e di territori ancora in ritardo.

Le Dolomiti in vetta per impatto economico

Se si guarda all’incidenza percentuale del turismo sul valore aggiunto totale delle singole Comunità, le Dolomiti si posizionano in testa alla classifica. L’impatto del settore è particolarmente evidente in alcune località dove il turismo rappresenta una parte preponderante del tessuto economico. Sul podio si trovano, in particolare, le Comunità Territoriali di Trento, con un’incidenza del 72%, seguita da Soraga di Fassa con il 62% e da Tires con il 59%.

Tuttavia, il rapporto evidenzia una realtà meno brillante per altre aree: in ben 63 Comunità Territoriali montane analizzate, l’incidenza del turismo sull’economia locale si attesta sotto l’1%.

Presenze e posti letto: tra le Alpi e il sud

L’analisi di Uncem entra nel dettaglio anche delle infrastrutture e dei flussi turistici. Per quanto riguarda la disponibilità di posti letto, le aree più attrezzate sono quelle del Trentino-Alto Adige, con Soraga di Fassa che conta 254 posti letto tra alberghieri ed extralberghieri, seguita dall’area Walser Monte Rosa, in Val d’Aosta, con 239.

Anche per le presenze turistiche, la classifica vede al comando le Comunità Territoriali del nord: Soraga di Fassa guida con 30mila presenze, seguita da Spormaggiore (27mila), l’area del Baldo-Garda (19mila), di Luserna (13mila) e di Vermiglio (12mila).

La durata dei soggiorni riserva delle sorprese

Un dato che rompe la geografia turistica tradizionale riguarda la durata media dei soggiorni, che premia inaspettatamente alcune delle aree meno celebri. La permanenza media più lunga si registra nell’Alto Maceratese, nelle Marche, con 13 giorni.

Come spiega Uncem, “La durata media delle permanenze vede con ottimi numeri l’Alto Maceratese, nelle Marche, con 13 giorni di durata media”. Seguono altre realtà che, pur non avendo i numeri delle Alpi, riescono a fidelizzare i visitatori: l’area della Comunità Territoriale del Versante Ionico in Calabria, poi Terre di Castelli in Emilia Romagna, l’Area Grecanica e la Sila Greca in Calabria, il Metauro nelle Marche e la Comunità montana Lambro e Mingardo in Campania.