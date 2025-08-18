Il mondo del lavoro in Italia sta affrontando una crisi silenziosa, ma dagli effetti devastanti: il settore artigiano è in forte contrazione. Secondo un’analisi della CGIA di Mestre basata su dati INPS e Infocamere, nell’ultimo decennio si è registrato un crollo di circa 400.000 artigiani.

Un declino inarrestabile

Tra il 2014 e il 2024, il numero di artigiani è passato da 1,77 milioni a 1,37 milioni, con una perdita di quasi un quarto del totale. Anche solo nell’ultimo anno la situazione è preoccupante: si sono perse 72.000 unità, pari al 5%. Questa “emorragia” tocca tutte le regioni italiane, ma alcune aree sono state colpite in modo più significativo. Le Marche (-28,1%), l’Umbria (-26,9%), l’Abruzzo (-26,8%) e il Piemonte (-26%) registrano i cali più consistenti. Al contrario, il Mezzogiorno ha subito perdite meno accentuate, grazie in parte agli investimenti del PNRR e al Superbonus 110%, che hanno sostenuto i settori legati all’edilizia.

Cause e conseguenze del fenomeno

Il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione artigiana sono tra le cause principali di questa crisi. La CGIA sottolinea che, se il trend dovesse continuare, in futuro sarà estremamente difficile trovare figure professionali essenziali come idraulici, fabbri o elettricisti.

Oltre a questi fattori, si evidenzia anche una svalutazione culturale dei mestieri manuali. Secondo l’associazione, molti giovani non si avvicinano all’artigianato, preferendo percorsi professionali percepiti come più prestigiosi. Un dato significativo a questo riguardo è il confronto tra il numero di avvocati, che sono circa 233.000, e quello di idraulici, fermi a “soli” 165.000.

Un’altra causa di questo fenomeno, seppur con un risvolto positivo, è il processo di aggregazione e acquisizione tra le aziende, che ha portato a una diminuzione del numero totale di artigiani, ma ha contemporaneamente aumentato la dimensione media delle imprese, migliorando la produttività in diversi settori, come quello metalmeccanico e della moda.

Il fallimento dell’orientamento scolastico

Secondo la CGIA, le cause della crisi risiedono anche in un sistema di orientamento scolastico obsoleto e inadeguato, che non valorizza il lavoro manuale. L’associazione denuncia che spesso i ragazzi con migliori capacità di apprendimento vengono indirizzati verso i licei, mentre quelli con maggiori difficoltà verso gli istituti tecnici o professionali. Questa logica, definita “novecentesca”, crea una distinzione tra studenti di “serie A e B”, contribuendo a un disinteresse generale verso i mestieri artigiani.