L’incontro di Anchorage ha lasciato molte riflessioni sulle dinamiche internazionali in corso. Donald Trump ha posto l’Europa di fronte alle sue responsabilità, mostrando però anche un cambiamento nella sua strategia, mentre Vladimir Putin è riuscito a distogliere l’attenzione dalle difficoltà concrete del suo Paese con un mix di abilità e tattiche diplomatiche.

Trump: imprevedibilità e devastazione delle certezze consolidate

La parola chiave che ha contraddistinto il viaggio di Trump in Alaska è stata senza dubbio imprevedibilità. Partito con l’obiettivo di convincere Putin a un cessate il fuoco attraverso minacce di nuove sanzioni, ha poi modificato la sua posizione ritenendo preferibile un accordo definitivo piuttosto che una semplice tregua, posticipando così l’adozione di misure punitive. Questa linea, più vicina agli interessi russi, riflette una priorità chiara: la fine del conflitto a ogni costo, con un occhio attento a realizzare un successo personale. Il costo politico o economico che ciò comporta sembra di poco conto sia per il suo elettorato che per lo stesso ex presidente.

Altra caratteristica fondamentale del comportamento di Trump è la sua tendenza a sovvertire certezze consolidate, un approccio che ha voluto dimostrare con forza durante il vertice in Alaska. Ha infatti sottolineato più volte di non essere parte del conflitto, ma un mediatore, e che non nutre ostilità preconcetta verso la Russia. Questo doppio aspetto ha importanti implicazioni per l’Europa: da un lato, l’atteggiamento di Trump aumenta la pressione sulle responsabilità europee nella gestione della crisi; dall’altro, riduce l’unità dell’Occidente a vantaggio di interessi più individuali e di potere.

Il processo diplomatico avviato in Alaska sembra quindi spingere l’Europa a impegnarsi in prima linea per salvare quello che è possibile salvare: da un accordo dignitoso che preveda uno scambio equo di territori e garanzie per l’Ucraina, a un sistema di deterrenza europeo che però non può prescindere da un qualche grado di sostegno americano. Non bisogna dimenticare che anche Trump ha le sue leve: perdere l’Ucraina rappresenterebbe una sconfitta anche per lui, oltre al fatto che necessita del sostegno europeo per rafforzare la propria posizione internazionale.

Putin: mestiere e bluff nella gestione delle sfide

Vladimir Putin ha mostrato grande esperienza nel gestire la situazione, utilizzando abilmente le proprie carte diplomatiche e politiche. Attraverso una strategia che oscilla tra fermezza e apertura, è riuscito a distogliere l’attenzione dagli evidenti problemi interni del suo Paese, mantenendo un’immagine di forza e controllo. La sua capacità di bluffare ha lavorato a favore della sua posizione al tavolo delle trattative, consolidando un equilibrio di potenze che lo vede protagonista indiscusso.

Questa postura ha contribuito a rimodellare la percezione internazionale riguardo alla situazione geopolitica, con Putin che tenta di far passare il suo Paese non come protagonista di una crisi insanabile, ma come attore indispensabile per la pace e la stabilità nell’area. Tale capacità di manovra politica mette in difficoltà l’Europa e gli Stati Uniti, che devono rispondere con strategie calibrate per evitare di perdere terreno globale.

In conclusione, il vertice di Anchorage ha evidenziato una serie di cambiamenti sostanziali nelle alleanze e negli equilibri internazionali. Trump, pur mantenendo un approccio pragmatico e interessato, sostiene indirettamente una maggiore autonomia europea nella gestione della crisi ucraina, mentre Putin continua a sfruttare le contraddizioni occidentali per rafforzare la propria posizione.

Una strategia di rivalsa e affermazione anti-occidentale, come visto in Georgia e Ucraina, giustificata dalla necessità di difendersi dall’espansionismo atlantico e di proteggere le minoranze russe. Vladimir Putin si dimostra abile nell’appropriarsi delle situazioni come se fossero concessioni, trasformando risultati incerti in successi apparenti: un vero maestro della diplomazia. Tutto questo con la ferma consapevolezza che le vaste dimensioni della Russia, le sue risorse e il suo ruolo geopolitico nello spazio euroasiatico gli permettono di agire impunemente, sfruttando anche un diffuso sentimento anti occidentale nel Sud del mondo.

Questo è il Putin che ha incontrato Donald Trump ad Anchorage: in un contesto internazionale dominato dalle “grandi potenze” non poteva essere altrimenti.

Il bluff di una potenza in declino

In realtà, Putin guida un Paese in crisi profonda, consapevole della sua fragilità. Un sistema industriale obsoleto, una dipendenza eccessiva dalle esportazioni energetiche, un’economia indirizzata sempre più verso l’industria bellica, oltre alle sanzioni che isolano il Paese dai circuiti commerciali e tecnologici internazionali. Non a caso si accontenta di una posizione subordinata rispetto a Xi Jinping e accetta il supporto di Kim Jong-un, mentre osserva con interesse eventuali aperture di dialogo con Trump.

Il suo fallimento è evidente in Ucraina: non è riuscito a sconfiggere Kiev, né a rovesciare il governo di Volodymyr Zelensky; l’avanzata militare procede lentamente e con difficoltà. Il vero bluff consiste nel far finta di nulla, attendere e sperare che le divisioni tra Stati Uniti ed Europa si approfondiscano, che la fatica e le resistenze delle opinioni pubbliche europee indeboliscano i governi, ottenendo così con la strategia politica e diplomatica ciò che non è riuscito a conquistare con le armi.

Ad Anchorage non aveva altre ambizioni se non guadagnare tempo e rafforzare una legittimazione internazionale difficile da ottenere in un periodo di così grande tensione globale.