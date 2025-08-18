Nel cuore della strategia energetica e industriale europea si colloca un’intesa significativa tra Italia e Germania. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la sua omologa tedesca, Katherina Reiche, del Ministero per gli Affari Economici e l’Energia (Bmwe), hanno raggiunto un accordo cruciale riguardo alla decarbonizzazione delle flotte aziendali. Questa posizione comune è stata definita da Urso come una “svolta storica in Europa”, un passo decisivo emerso dall’incontro tenutosi a Berlino lo scorso 21 luglio.

Obiettivo comune: transizione flessibile

L’obiettivo principale di questa collaborazione è promuovere una transizione verso la sostenibilità senza penalizzare la competitività dell’industria del continente. “Con questa intesa – ha commentato Urso – ribadiamo il nostro impegno per una transizione sostenibile che favorisca l’innovazione e la competitività dell’industria europea. Si tratta di una svolta storica in Europa: abbiamo il dovere di sostenere misure efficaci e flessibili, capaci di accompagnare le imprese nel percorso verso la decarbonizzazione, senza gravare con regolamentazioni rigide e penalizzanti”.

La richiesta all’Europa: neutralità tecnologica

L’accordo tra Roma e Berlino si traduce in una richiesta esplicita alla Commissione Europea: adottare una linea d’azione più equilibrata e flessibile. In particolare, i due Paesi chiedono che la strategia si basi sulla neutralità tecnologica, supportata da incentivi e strumenti concreti che possano semplificare il processo di transizione per le aziende. La flessibilità e l’innovazione sono dunque le parole chiave di questa intesa, che cerca di bilanciare gli obiettivi ambientali con le esigenze economiche e produttive, promuovendo una decarbonizzazione sostenibile e accessibile per il tessuto industriale europeo.