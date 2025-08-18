La società farmaceutica danese Novo Nordisk ha registrato un notevole successo sul mercato borsistico, con le sue azioni che hanno segnato un aumento del 4,2%. Questo balzo è la diretta conseguenza di un’importante decisione presa dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense: l’approvazione accelerata del farmaco Wegovy per una nuova e significativa applicazione.

Un nuovo orizzonte per il farmaco Wegovy

Già noto per il trattamento dell’obesità, Wegovy ha ricevuto il via libera per la cura della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una patologia epatica grave che colpisce circa il 5% degli adulti negli Stati Uniti. L’approvazione rende Wegovy la prima terapia a base di GLP-1 autorizzata specificamente per il trattamento della MASH, un passo che segna un’evoluzione notevole per il settore farmaceutico.

Il parere favorevole della FDA è stato supportato dai solidi risultati ottenuti nello studio di fase 3 ESSENCE. Questa ricerca ha testato l’efficacia di Wegovy 2,4 mg, somministrato una volta a settimana a un gruppo di adulti affetti da MASH e fibrosi epatica da moderata ad avanzata, evidenziando i primi effetti positivi già dopo 72 settimane di trattamento. L’azienda ha inoltre presentato la domanda di approvazione per lo stesso farmaco anche in Europa e Giappone nel corso dell’anno.