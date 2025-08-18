Il futuro dell’industria chimica ha il sapore della sostenibilità e si prepara a vivere una crescita esponenziale. Secondo un’analisi dettagliata di Allied Market Research, il mercato globale delle sostanze chimiche bio-rinnovabili è destinato a una rapida ascesa, con una proiezione che lo vede quasi triplicare il suo valore entro il 2031, passando dai 2,5 miliardi di dollari del 2021 ai 7,4 miliardi di dollari.

Glicerolo e acido succinico in testa alla classifica

La spinta verso un’economia più verde sta cambiando le preferenze di industrie e consumatori. In questo contesto, il glicerolo si conferma leader di mercato, grazie al suo impiego diffuso in settori come la cosmetica e la cura della persona. Tuttavia, è l’acido succinico a mostrare il potenziale di crescita più dinamico, con un tasso annuale composto (CAGR) del 12,0%, alimentato dalle sue applicazioni ecologiche in profumi, solventi e coloranti.

L’Asia-Pacifico e le industrie trainanti

Il motore di questa rivoluzione è rappresentato, a livello settoriale, dall’industria chimica, che già oggi genera quasi un terzo dei ricavi del mercato. Dal punto di vista geografico, l’Asia-Pacifico si distingue come la regione dominante, contribuendo a oltre un terzo del fatturato globale e guidando la corsa verso la sostenibilità. Big player del calibro di BASF SE, Solvay e DuPont de Nemours stanno rispondendo a questa tendenza con investimenti strategici, a dimostrazione di come l’innovazione e la sostenibilità siano diventate il nuovo mantra per la crescita.