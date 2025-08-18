Il Capo dello Stato ha partecipato, accompagnato dalla figlia Laura, alla funzione nella piccola chiesa di Siusi, sedendosi in uno dei banchi liberi con naturalezza, suscitando sorpresa tra i presenti. Pochi minuti dopo la celebrazione, la piazza del borgo si è popolata di cittadini desiderosi di salutare il presidente.

Non è comune imbattersi nel Presidente della Repubblica, ma a Siusi allo Sciliar, località nel comune di Castelrotto in provincia di Bolzano, alcuni fortunati lo hanno incontrato di persona. Sergio Mattarella, in vacanza nel territorio del Trentino-Alto Adige insieme a sua figlia Laura, non ha esitato a stringere la mano a chi glielo chiedeva e a concedere selfie. Il soggiorno proseguirà fino al 29 agosto presso Villa Ausserer, un centro di formazione militare, e già da quando la notizia della sua presenza si è diffusa – nonostante la massima discrezione – cittadini, turisti e curiosi cercano di incontrarlo, confermando la sua indiscussa popolarità e stima.

La messa di Ferragosto

Nel giorno di Ferragosto, un caloroso afflusso di persone ha accolto il Presidente davanti alla chiesa di Siusi. Accompagnato dalla figlia Laura e dalla scorta, si è seduto con semplicità in un banco disponibile, senza clamore. In breve tempo, la piazza del paesino si è riempita di cittadini, visitatori e appassionati, tutti desiderosi di vedere il capo dello Stato. Già al suo arrivo in Alto Adige e successivamente a Siusi, raggiunti in elicottero privato, molte persone del posto avevano affollato le strade per osservarlo e immortalarlo con fotografie.

Vacanze all’insegna della riservatezza

Nonostante la grande curiosità, le vacanze del Presidente Mattarella sono improntate al massimo riserbo. Saranno trascorse in modo privato insieme a sua figlia, con poche eccezioni dovute ad incontri di natura istituzionale, come la recente visita con il governatore altoatesino Arno Kompatscher. Il rispetto e l’affetto dei cittadini nei suoi confronti aumentano costantemente, tanto da generare piccole comunità di fan, come quella conosciuta come le «Bimbe di Sergio Mattarella», un gruppo su Instagram tuttora attivo che segue le sue attività pubbliche. L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 23 luglio, in occasione del compleanno del presidente; evidentemente, durante il periodo estivo, rispettano la sua necessità di privacy.