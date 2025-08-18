Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, leader nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni, ha annunciato il completamento del progetto Yellowtail in Guyana. L’azienda ha concluso con successo le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) per lo sviluppo del giacimento di petrolio, operato da ExxonMobil Guyana Ltd. e situato a circa 1.800 metri di profondità. Nonostante la complessità del progetto, Saipem ha completato i lavori in anticipo di quasi quattro mesi rispetto alla tempistica prevista.

Dettagli del progetto e dell’operatività

Il progetto, aggiudicato nel 2022, ha visto l’installazione del sistema Subsea Umbilical, Riser e Flowline (SURF). Le operazioni in mare sono state condotte con l’impiego di mezzi navali specializzati. La nave posatubi FDS2 J-lay, ammiraglia di Saipem, ha posato le condotte rigide e i riser in acciaio, mentre la Saipem Constellation ha gestito l’installazione di riser flessibili, ombelicali e i collegamenti finali alla piattaforma galleggiante FPSO.

Un’altra imbarcazione, la Normand Samson, noleggiata da Saipem, ha supportato le operazioni con attività di pre-commissioning, rilievi e installazione di collegamenti di condotte. Tutti i lavori, sia a terra che in mare, sono stati eseguiti rispettando i più alti standard di sicurezza e qualità, dimostrando l’efficienza e la competenza di Saipem nella gestione di progetti complessi in acque profonde.

Un consolidamento strategico

Il successo del progetto Yellowtail rafforza ulteriormente la posizione di Saipem nel settore offshore, consolidando la sua partnership con ExxonMobil Guyana, già collaudata in progetti precedenti come Liza Phase 1 e 2, Payara e UARU. Questo risultato conferma la capacità di Saipem di operare in contesti geologici complessi, offrendo soluzioni tecnologiche innovative e contribuendo allo sviluppo locale e alla crescita economica della regione. L’azienda ha ribadito il proprio impegno a collaborare con le comunità e gli stakeholder locali, promuovendo la crescita di competenze specialistiche in loco.