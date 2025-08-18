OVS,( nella foto, l’a.d. Stefano Beraldo) uno dei principali nomi nel settore dell’abbigliamento in Italia, continua a dimostrare fiducia nel proprio valore attraverso un’importante operazione di buyback. L’azienda ha annunciato di aver concluso una nuova fase del suo programma di acquisto di azioni proprie, un’operazione che rafforza la sua posizione sul mercato e consolida il suo capitale.

Tra l’11 e il 15 agosto 2025, OVS ha acquistato un totale di 87.239 azioni ordinarie. Questa cifra, che corrisponde allo 0,034% del capitale sociale, è stata acquisita a un prezzo unitario medio di 3,7059 euro, per un controvalore complessivo di 323.301,66 euro. Questa mossa strategica è un segnale chiaro della solidità finanziaria dell’azienda e del suo impegno a creare valore per gli azionisti.

Il portafoglio azioni proprie supera il 4% del capitale

Grazie a questa recente acquisizione, il portafoglio di azioni proprie di OVS è cresciuto in modo significativo. Al 15 agosto, il gruppo deteneva un totale di 10.904.959 azioni proprie, raggiungendo una quota del 4,276% del capitale sociale. Questo tipo di operazione, solitamente intrapresa per sostenere il valore del titolo o per future operazioni societarie, testimonia la strategia di lungo termine dell’azienda.

La notizia del buyback ha avuto un impatto positivo anche sul mercato. Nella seduta di oggi, il titolo OVS ha mostrato una performance in rialzo, allungando il passo rispetto alla chiusura precedente e portandosi a un valore di 3,836 euro per azione.

Dichiarazioni e prospettive future

Sebbene l’annuncio non contenga dichiarazioni esplicite, il continuo programma di buyback di OVS suggerisce una visione ottimistica da parte del management riguardo alle prospettive di crescita e alla valutazione dell’azienda. Mantenendo una solida quota di azioni proprie, OVS si posiziona in modo vantaggioso per future decisioni strategiche, come piani di incentivazione per i dipendenti o possibili fusioni e acquisizioni.

L’operazione conferma il trend positivo del gruppo e la sua capacità di agire con decisione sul mercato per consolidare la propria stabilità finanziaria e la percezione del proprio valore agli occhi degli investitori.