L’Italia del tempo libero rappresenta un mosaico intricato di imprese che operano tra sport, mare, cultura e divertimento, offrendo un panorama articolato e capillare. Secondo un’analisi di Unioncamere-InfoCamere basata sui dati Movimprese, al 30 giugno 2025 risultano attive 41.451 attività distribuite in settori che comprendono esperienze all’aperto, vita notturna, grandi eventi e attrazioni locali.

Il settore più rilevante è quello dedicato all’intrattenimento e al divertimento, che include sia le tradizionali giostre sia servizi più innovativi come escape room, laser game e campi di airsoft e paintball. Queste attività sono rappresentate da 9.068 imprese, corrispondenti al 21,9% del totale, e guidano chiaramente la classifica a livello nazionale.

Subito dopo, con 7.944 attività (19,2%), si collocano le organizzazioni sportive e gli eventi, a testimonianza della profonda integrazione dello sport organizzato nella dimensione sociale e turistica del Paese. Un ruolo fondamentale è rivestito anche dalla gestione degli stabilimenti balneari, con 7.352 imprese che rappresentano il 17,7%, confermando la loro centralità nell’immaginario estivo lungo le coste italiane.

Un’attenzione crescente si rivolge ai centri fitness, che intercettano l’aumento della domanda di benessere e cura del corpo, con 5.771 attività pari al 13,9% del comparto. Nel contempo, discoteche e sale da ballo, con 3.236 imprese (7,8%), mantengono un ruolo essenziale nella vita notturna, sia urbana sia turistica.

Fondamentale è anche il contributo offerto dalle attività di gestione di apparecchi di intrattenimento, come le sale giochi, che con 3.984 attività (9,6%) completano l’ampio ventaglio di proposte ludiche diffuse sul territorio nazionale.

Seguono poi altre attività sportive, con 2.250 imprese (5,4%), che includono discipline non strettamente collocate nei principali segmenti, quali arbitri, giudici e cronometristi, autodromi, cinodromi, ippodromi, maneggi, riserve di pesca e caccia sportivi, oltre ad attività legate all’addestramento di animali per sport o intrattenimento.

Infine, i parchi di divertimento e tematici, con 1.039 strutture (2,5%), rappresentano attrazioni che fondono spettacolo, tempo libero e valorizzazione delle risorse locali, completando così il vasto scenario dedicato al tempo libero in Italia.