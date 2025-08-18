Mfe ha raggiunto una partecipazione del 43,57% in ProSiebenSat e ha deciso di estendere il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto (OPA) fino al 1° settembre. Lo ha comunicato tramite una nota ufficiale, contestualmente alla pubblicazione dei risultati preliminari dell’OPA, chiusa il 13 agosto scorso.

Al termine del periodo iniziale di accettazione, è stato confermato che circa il 10,26% del capitale sociale di ProSieben ha aderito all’offerta. Considerando che Mfe deteneva già il 33,31%, la quota complessiva è salita così al 43,57% del capitale sociale. Secondo i dati pubblici disponibili, tale percentuale corrisponde approssimativamente al 43,60% dei diritti di voto in ProSieben.

Il periodo di adesione supplementare avrà una durata di due settimane, dal 19 agosto 2025 al 1° settembre 2025. Successivamente, il numero totale di azioni P7 oggetto dell’offerta pubblica di acquisto sarà reso noto il 4 settembre, in seguito alla conferma definitiva dei risultati.

Questa estensione offre quindi maggiore flessibilità agli azionisti interessati a partecipare all’OPA, mentre Mfe consolida la sua posizione di controllo su ProSiebenSat, rafforzando la sua influenza strategica all’interno del gruppo.