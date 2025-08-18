Un tribunale federale australiano ha inflitto una multa di 90 milioni di dollari australiani (circa 50,1 milioni di euro) a Qantas, la compagnia aerea di bandiera, per aver licenziato in modo illegale 1.800 dipendenti di terra durante la pandemia di Covid-19. Questa sentenza pone fine a una lunga controversia legale durata cinque anni riguardo ai diritti dei lavoratori.

Il giudice Michael Lee della Corte federale ha specificato che la sanzione deve rappresentare un “vero deterrente” per tutte le imprese che potrebbero essere tentate di violare le normative sul lavoro per ottenere vantaggi economici. La decisione aziendale di licenziare il personale e di esternalizzare le mansioni risale ad agosto 2020, periodo caratterizzato da lockdown e confini chiusi, in cui i vaccini anti-Covid non erano ancora diffusamente disponibili.

La Corte federale ha stabilito che, nonostante i motivi commerciali addotti da Qantas, la compagnia ha agito illegalmente impedendo ai dipendenti di esercitare i propri diritti alla contrattazione collettiva e di promuovere azioni sindacali. Di conseguenza, è stato respinto il ricorso presentato dalla compagnia aerea.

Con una storia che si estende per oltre un secolo, Qantas è da tempo considerata “lo spirito dell’Australia”. Tuttavia, negli ultimi anni ha visto compromessa la propria reputazione a causa di licenziamenti controversi, tariffe elevate, polemiche sui servizi offerti e la vendita di posti su voli poi cancellati.

L’amministratore delegato Vanessa Hudson, insediatasi nel 2023, ha preso l’impegno di migliorare la soddisfazione della clientela, sostituendo Alan Joyce, che ha lasciato anticipatamente l’incarico in seguito alle critiche rivolte alla compagnia per il trattamento riservato sia ai dipendenti che ai passeggeri, nonostante i significativi profitti ottenuti a vantaggio degli azionisti.