Il settore turistico italiano si conferma vitale e in crescita, ma nasconde delle fragilità. Se da un lato, nel primo trimestre del 2025, si è registrato un aumento del 20% nei finanziamenti alle imprese del settore, dall’altro la loro solidità finanziaria rimane un punto interrogativo.

È l’analisi che emerge dall’ultimo Osservatorio CRIF sul Turismo, un settore che include ristoranti, bar, alberghi e agenzie di viaggio. I dati mostrano che, nonostante l’incremento delle presenze turistiche nel 2024, il tasso di default delle società di capitali del comparto ha raggiunto il 4% a dicembre 2024, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno.

Un settore dinamico ma con i piedi d’argilla

La crescita dei flussi turistici nel 2024 ha segnato il pieno ritorno alla normalità per il settore dopo gli anni della pandemia. Tuttavia, come sottolineato da Luca D’Amico, CEO di CRIF Ratings, “permangono fragilità a livello settoriale che si sono tradotti a fine dello scorso anno in tassi di default elevati, anche in relazione alle evidenze nazionali”.

Le prospettive per la fine del 2025 non sono confortanti. D’Amico prevede un ulteriore aumento dei tassi di default di circa 0,5 punti percentuali. Questo trend, sebbene meno marcato rispetto alle attese nazionali, dimostra che il settore continua a operare in un contesto di forte incertezza. A pesare sono diversi fattori, come le difficoltà nel trovare personale qualificato, la necessità di modernizzare l’offerta turistica e la pressione sul potere d’acquisto dei consumatori.

Ristorazione in sofferenza, pagamenti in ritardo

Le fragilità del settore si riflettono anche nei pagamenti verso i fornitori. I dati CRIBIS (società del gruppo CRIF) mostrano che solo il 26,4% delle imprese turistiche paga puntualmente, contro una media nazionale del 44%. I ritardi di oltre 30 giorni riguardano il 19,4% delle aziende del turismo, quasi il doppio rispetto alla media italiana (12,9%).

A soffrire di più è il settore della ristorazione, che registra il tasso di default più elevato (circa 5%) e le maggiori difficoltà nei pagamenti. Quasi il 75% delle imprese del settore paga in ritardo, e il 6,8% supera i 90 giorni, a fronte di un 2,8% per i servizi di alloggio.

Struttura fragile e concentrazione geografica

Il settore del turismo in Italia è composto da circa 415mila imprese, di cui il 45% sono ditte individuali. Questa frammentazione, insieme all’elevata competitività e alla vulnerabilità a fattori esterni come i cicli economici e gli eventi climatici, contribuisce a un profilo di rischio superiore alla media nazionale.

La maggior parte delle imprese turistiche si concentra nel Mezzogiorno e nelle Isole, a dimostrazione della loro importanza per l’economia di questi territori. A livello regionale, la Lombardia si posiziona al primo posto (13,1%), seguita da Lazio (11,4%) e Campania (10,6%).