La Compagnia delle Opere (Cdo) torna a essere un attore centrale della 46ª edizione del Meeting di Rimini, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto 2025. Con l’obiettivo di “costruire con mattoni nuovi”, l’associazione sarà presente con due spazi dedicati: “La Piazza delle Opere”, punto di incontro per testimonianze aziendali e sociali, e l'”Arena Cdo”, che ospiterà oltre 30 incontri con esperti, imprenditori e innovatori.

Al centro del dibattito si troverà il lavoro, tema centrale dell’incontro “Ogni uomo al suo lavoro” e della mostra a esso dedicata. L’evento intende esplorare il significato profondo dell’attività professionale, ponendo domande cruciali come “Per chi lavoriamo?” e “Con chi?”. Per la Cdo, il lavoro deve tornare a essere fonte di relazioni positive, avventura e sviluppo dei talenti individuali, con l’imprenditore chiamato a promuovere il benessere integrale dei propri collaboratori. In quest’ottica, verranno approfondite anche tematiche come l’armonizzazione tra vita lavorativa e sfera familiare, analizzando strumenti come lo smart working e la settimana corta.

Educazione e partnership come motori di sviluppo

Un altro tema di assoluta priorità è l’educazione. L’Arena Cdo ospiterà diversi incontri sulle sfide del mondo giovanile, la sinergia tra scuola e famiglia e il delicato rapporto con l’Intelligenza Artificiale, con l’intento di riscoprire il valore del pensiero umano.

Elemento distintivo della presenza di Cdo è il dialogo tra le sue anime profit e non-profit. L’incontro “Partenariato profit – non profit: nuove frontiere di uno sviluppo sostenibile” esplorerà il potenziale ancora inespresso di questa sinergia. L’obiettivo è mostrare come le competenze e le risorse del settore profit, unite alla conoscenza dei bisogni del non-profit, possano creare modelli di cooperazione virtuosi e ad alto impatto sociale. Parallelamente, un’altra sessione sarà dedicata all’integrazione attraverso la formazione e il lavoro, partendo dalla convinzione che “solo attraverso formazione e lavoro si costruisce vera coesione sociale”.

La mostra “Ogni uomo al suo lavoro”

A corollario degli incontri, la Cdo presenterà una mostra unica intitolata “Ogni uomo al suo lavoro”, ispirata al Manifesto del Buon Lavoro. L’esposizione, tramite brevi contributi video di imprenditori, manager e lavoratori, esplorerà le diverse sfaccettature del significato del lavoro. Lo scopo è offrire uno spazio in cui le domande concrete delle persone vengano accolte e approfondite attraverso il confronto con chi ha già cercato di trovare risposte nel proprio quotidiano.

“Siamo partner della Fondazione Meeting di Rimini e ci riconosciamo nella sua storia”, ha dichiarato Andrea Dellabianca, nella foto, Presidente nazionale di Cdo. “Il Meeting rappresenta un’occasione in cui le esigenze delle imprese possono trovare interlocutori adeguati, favorendo il loro percorso di crescita”.