Assicurazioni Generali (nella foto, il Group CEO Philippe Donnet) porta a termine un’importante operazione finanziaria che si inquadra nel solco delle ambizioni del proprio piano strategico. L’azienda ha reso noto, tramite una comunicazione diffusa al mercato, di aver concluso un’ampia campagna di acquisto di azioni proprie, un’iniziativa che si lega direttamente agli obiettivi di efficienza e creazione di valore delineati nel piano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.

I dettagli dell’operazione

Nel periodo compreso tra il 7 e il 14 agosto 2025, il Leone di Trieste si è mosso attivamente sul mercato di Euronext Milan, il listino organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’operazione ha visto l’acquisto di 1.821.826 azioni proprie. Il controvalore complessivo si attesta a € 61.240.614,12, con un prezzo medio ponderato per azione pari a € 33,61.

L’iniziativa, come spiegato dalla stessa Società, fa seguito all’avvio del programma di acquisto annunciato lo scorso 6 agosto, in esecuzione di una delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025. L’obiettivo dichiarato di questa manovra è il successivo annullamento delle azioni acquistate.

Il riepilogo degli acquisti giornalieri

L’operazione è stata condotta giorno per giorno, con un’attenzione meticolosa. Qui di seguito, i dati riassuntivi delle singole giornate di acquisto:

7 agosto 2025 : sono state acquistate 509.000 azioni al prezzo medio di € 33,63, per un controvalore di € 17.115.837,60.

: sono state acquistate 509.000 azioni al prezzo medio di € 33,63, per un controvalore di € 17.115.837,60. 8 agosto 2025 : l’operazione ha riguardato 320.000 azioni a un prezzo medio di € 33,52, per un valore totale di € 10.726.560,00.

: l’operazione ha riguardato 320.000 azioni a un prezzo medio di € 33,52, per un valore totale di € 10.726.560,00. 11 agosto 2025 : sono state acquisite 330.000 azioni al prezzo medio di € 33,53, con un controvalore di € 11.065.560,00.

: sono state acquisite 330.000 azioni al prezzo medio di € 33,53, con un controvalore di € 11.065.560,00. 12 agosto 2025 : gli acquisti ammontano a 200.000 azioni, con un prezzo medio di € 33,51, per un valore di € 6.701.500,00.

: gli acquisti ammontano a 200.000 azioni, con un prezzo medio di € 33,51, per un valore di € 6.701.500,00. 13 agosto 2025 : sono state comprate 269.198 azioni a un prezzo medio di € 33,58, per un controvalore di € 9.039.749,60.

: sono state comprate 269.198 azioni a un prezzo medio di € 33,58, per un controvalore di € 9.039.749,60. 14 agosto 2025: l’ultima giornata ha visto l’acquisto di 193.628 azioni al prezzo medio di € 34,04, per un valore di € 6.591.406,92.

La strategia a lungo termine

Al termine di questa operazione, la Società e le sue controllate detengono un totale di 33.262.305 azioni proprie. Questa cifra corrisponde a una quota pari al 2,15% del capitale sociale. L’operazione si inserisce pienamente nel quadro strategico della compagnia, che mira a rafforzare la propria struttura finanziaria e la creazione di valore per gli azionisti, in linea con gli impegni assunti con il piano “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.

I dati in sintesi

