Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., nella foto, l’amministratore delegato Giorgio Ferraris, società specializzata nella produzione per conto terzi di prodotti farmaceutici e nutraceutici, ha comunicato l’acquisto di un nuovo blocco di azioni ordinarie, proseguendo l’attuazione del piano di buyback precedentemente autorizzato dal consiglio di amministrazione. L’operazione, avvenuta nel corso del mese di agosto, si inserisce in una strategia più ampia di gestione del capitale.

In dettaglio, l’azienda ha rilevato 12.462 azioni ordinarie a un prezzo medio ponderato di 8,5352 euro, per un controvalore totale che supera i 106 mila euro, attestandosi a 106.366 euro. L’acquisto non è un evento isolato, ma fa parte di un programma di riacquisto autorizzato lo scorso maggio, che ha visto la società impegnata con regolarità sul mercato per acquisire titoli propri.

Strategia e posizionamento

A seguito di questa transazione, la società detiene ora un totale di 1,2 milioni di azioni proprie, che rappresentano il 4,6% del suo capitale sociale. Tale operazione mira a supportare la stabilità del titolo in Borsa, a remunerare gli azionisti e a fornire una riserva di titoli per eventuali operazioni future. L’iniziativa di buyback giunge dopo che l’azienda ha riportato un significativo ritorno all’utile nel 2024 e un solido primo semestre 2025, a conferma della sua solidità finanziaria e delle prospettive di crescita.

Reazione del mercato e giudizio degli analisti

Nonostante la notizia, il titolo Fine Foods & Pharmaceuticals ha mostrato una lieve flessione sul mercato, con le azioni che scambiavano a 8,66 euro cedendo l’1,1%. Tuttavia, la performance a più lungo termine rimane positiva, con una crescita del +16% da inizio anno. Gli analisti continuano a mostrare fiducia nel titolo, con un rating di consensus che si mantiene su un forte “Buy” e un prezzo obiettivo medio di 12,07 euro, suggerendo un potenziale rialzo di oltre il 37% rispetto alle quotazioni attuali.