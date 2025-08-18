Il mondo della consulenza finanziaria sta vivendo una trasformazione significativa, e Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (nella foto, l’.a.d. Carlo Messina) si posiziona in prima linea per guidare questo cambiamento. La società ha annunciato un ambizioso piano di crescita, puntando all’assunzione di 500 nuovi private banker nel 2025.

L’importanza della formazione e del talento

L’iniziativa non si limita a un semplice incremento del personale. Fideuram sta investendo in modo massiccio nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei suoi professionisti. Già nei primi cinque mesi del 2025, sono stati inseriti 215 nuovi consulenti, a dimostrazione della rapida progressione del piano. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il team per rispondere alle nuove esigenze del settore e fornire una consulenza di alta qualità. Nel 2024, i professionisti delle reti Fideuram hanno totalizzato oltre 590.000 ore di formazione, un dato che sottolinea l’impegno costante dell’azienda nel migliorare il servizio ai clienti e promuovere l’educazione finanziaria in Italia.

Eccellenza e innovazione nel settore

La strategia di Fideuram si basa su un approccio all’avanguardia. Un esempio è la Certificazione del Consulente Patrimoniale, un programma di alta specializzazione realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel solo 2024, 115 private banker hanno ottenuto questa qualifica, portando il totale dei professionisti accreditati a quota 1.400. Al centro di questo progetto c’è il Campus Fideuram, istituito nel 2013, che funge da fulcro della strategia formativa, con programmi all’avanguardia e piattaforme digitali avanzate. Con 6.940 professionisti totali, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si conferma una forza trainante nel settore della consulenza.