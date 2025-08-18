Questa mattina è stata ripristinata la circolazione su tutta la linea ad alta velocità Bologna – Milano, sospesa dall’11 al 17 agosto per consentire importanti lavori di aggiornamento infrastrutturale.

Tre cantieri gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane), situati a Parma, Campegine e Rubiera, hanno lavorato simultaneamente per la sostituzione dei deviatoi lungo la tratta. Sono stati impiegati 160 tecnici specializzati provenienti sia da RFI sia dalle imprese appaltatrici, supportati da numerosi mezzi operativi, tra cui quattro gru telescopiche.

I deviatoi, fondamentali per il corretto passaggio dei treni tra i binari e per il collegamento tra la rete ad alta velocità e quella convenzionale, misurano circa 140 metri di lunghezza e pesano fino a 200 tonnellate ciascuno.

Per facilitarne la movimentazione, ogni deviatoio è stato suddiviso in cinque sezioni distinte. Durante il periodo di intervento, tutti i treni AV hanno circumnavigato la zona di cantiere utilizzando i binari della linea tradizionale.

Da oggi e fino al 25 agosto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rinnovo infrastrutturale, i convogli transiteranno sulle aree rinnovate a velocità ridotta, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti.

Successivamente, dal 26 agosto, la velocità verrà progressivamente aumentata, fino a raggiungere i limiti massimi previsti per la linea ad alta velocità.