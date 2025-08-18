Un’indagine di Federcontribuenti rivela lo stato precario delle scuole italiane. L’associazione ha lanciato un allarme sulla sicurezza degli edifici scolastici, mettendo in luce un dato preoccupante: oltre il 40% di tutte le scuole in Italia è stato costruito più di 60 anni fa. Ma il problema più grave non è solo l’età, quanto la totale incertezza sulla loro sicurezza sismica, nonostante il nostro Paese sia ad alto rischio terremoti. L’associazione ha espresso la sua frustrazione per i fondi insufficienti stanziati in passato, come i 145 milioni di euro di dieci anni fa, definiti “una inezia” per affrontare un problema di tale portata.

Oltre ai terremoti, il nemico invisibile: il gas radon

La ricerca, condotta in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico e Claudio Del Medico Fasano, uno dei massimi esperti in costruzioni antisismiche, svela un altro grave pericolo: il gas radon. Fasano ha spiegato che il 10% dell’inquinamento degli edifici statici proviene proprio da questo gas naturale, che può accumularsi e mettere a rischio la salute di studenti e insegnanti. Il problema è così serio che, secondo l’esperto, quasi due scuole su dieci nel Nord Italia sono state chiuse per la presenza di radon, e lo stesso fenomeno si è verificato anche nel Centro Italia, inclusa Roma.

Costruire il futuro con materiali sostenibili

Federcontribuenti e Fasano, nel loro appello, non si limitano a denunciare. Propongono una soluzione concreta, in linea con il Protocollo di Kyoto: dire addio al cemento e puntare sulla bioedilizia. I 60mila edifici scolastici da ristrutturare, molti dei quali asili e materne, potrebbero essere ricostruiti con materiali non inquinanti. L’esperto ha suggerito di investire i fondi del PNRR per costruire nuovi plessi scolastici totalmente ecologici, in grado di essere sicuri, sani e contribuire anche all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico nelle città. È un appello diretto alla politica e agli enti locali, affinché la salute e la sicurezza dei bambini siano finalmente la priorità.