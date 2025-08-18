Secondo i dati diffusi da Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, a maggio 2025 il numero di richiedenti asilo nell’UE ha registrato un nuovo aumento. In particolare, sono state presentate 54.780 domande di protezione internazionale da parte di cittadini extra-UE per la prima volta. Questo dato segna un aumento del 12% rispetto al mese precedente (aprile 2025), interrompendo così una serie di tre mesi consecutivi di calo.

Nonostante l’incremento su base mensile, il numero di domande iniziali a maggio 2025 è inferiore del 30% rispetto a quelle presentate nello stesso mese del 2024. Anche i richiedenti successivi, pari a 7.585 a maggio, sono aumentati del 4% rispetto ad aprile e del 20% rispetto a maggio 2024.

Le nazionalità e i Paesi che ricevono più domande

A maggio 2025, i richiedenti asilo più numerosi provenivano dal Venezuela (8.085), seguiti da afghani (4.575), bengalesi (3.095) e siriani (2.935).

I Paesi che hanno ricevuto il maggior numero di domande iniziali sono stati Spagna (12.755), Italia (11.760), Francia (9.490) e Germania (8.330). Insieme, queste quattro nazioni hanno accolto poco più di tre quarti (77%) di tutti i richiedenti asilo per la prima volta nell’Unione Europea. Considerando il rapporto con la popolazione, i tassi più elevati di richiedenti sono stati registrati in Grecia (30,3 ogni centomila persone), Spagna (26,0), Cipro e Lussemburgo (entrambi con 25,8).

Richieste di asilo da minori non accompagnati

A maggio 2025, un totale di 1.960 minori non accompagnati ha presentato domanda di asilo per la prima volta nell’UE. I Paesi di origine più rappresentati per questa categoria sono l’Eritrea (410), l’Afghanistan (240) e la Siria (215). Le nazioni dell’UE che hanno accolto il maggior numero di domande da minori non accompagnati sono stati i Paesi Bassi (430), seguiti da Germania (355) e Spagna (280).