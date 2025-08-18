Un’importante operazione finanziaria e strategica è stata annunciata da Eni, che ha siglato un accordo per la cessione di una quota di 49,99% della sua società specializzata nella cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS), Eni CCUS Holding, a Global Infrastructure Partners (GIP). L’operazione, che segue una fase di trattativa esclusiva iniziata a maggio, vedrà Eni e GIP detenere il controllo congiunto della società. GIP è un investitore globale di primo piano nel settore delle infrastrutture e fa parte di BlackRock.

Il Modello Satellitare di Eni si Rafforza

Eni CCUS Holding nasce con l’obiettivo di massimizzare il potenziale industriale e il valore dei progetti CCUS di Eni. Attraverso le sue controllate, l’azienda gestisce progetti chiave nel Regno Unito, come Liverpool Bay e Bacton, e in Olanda, con il progetto L10-CCS. L’accordo prevede inoltre il diritto per la nuova società di acquisire il 50% detenuto da Eni nel progetto italiano CCS Ravenna. L’ingresso di un partner di livello internazionale come GIP è un passo fondamentale per lo sviluppo del modello di business della CCUS e per il consolidamento del cosiddetto “modello satellitare” di Eni, che mira a valorizzare le attività legate alla transizione energetica attraendo capitali allineati agli obiettivi di decarbonizzazione.

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, in foto, ha sottolineato l’importanza dell’accordo:

“La decisione di consolidare il nostro portafoglio globale CCUS in un’entità dedicata e l’ingresso di GIP come partner strategico rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni di decarbonizzazione su larga scala e tecnicamente avanzate. Lo sviluppo del nostro modello satellitare applicato alle nostre attività legate alla transizione energetica prosegue quindi con successo, confermando la loro notevole attrattiva in termini di potenziale di crescita e creazione di valore attraverso l’attrazione di capitali allineati, nonché la loro efficacia nella riduzione delle emissioni.”

La Visione di GIP e l’Impegno per la Transizione Energetica

Bayo Ogunlesi, Presidente e Amministratore Delegato di GIP, ha espresso grande entusiasmo per la partnership, evidenziando il ruolo complementare delle due aziende:

“Siamo entusiasti di collaborare con Eni, leader mondiale nel settore CCUS. L’esperienza di GIP nelle infrastrutture midstream, unita alle capacità tecniche, operative e industriali di Eni, contribuirà ad accelerare lo sviluppo di soluzioni CCUS su scala significativa, rafforzando il nostro impegno a soddisfare le crescenti esigenze del mercato in termini di energia e prodotti accessibili e decarbonizzati.”

L’operazione è ora in attesa delle autorizzazioni di legge per essere completata. La tecnologia CCUS, considerata un processo maturo e sicuro, viene definita da Eni come una delle leve fondamentali per la transizione energetica, in quanto soluzione efficace per aiutare le industrie “hard-to-abate” a ridurre le proprie emissioni.