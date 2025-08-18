Il governatore Maurizio Fugatti ha lanciato una stoccata a Fratelli d’Italia aprendo al mondo civico, guardando già alle elezioni del 2028 (o forse prima, nel 2027). In un’intervista all’Adige, Fugatti ha spiegato che, anche nel caso in cui la Consulta dovesse bocciare il terzo mandato il 5 novembre, non esclude di ricandidarsi con la sua «Lista Fugatti», puntando su un sostegno civico più ampio per consolidare il radicamento sul territorio.

Riguardo alle elezioni del 2023, il presidente ha sottolineato di non avere una controprova su come sarebbe andata senza l’appoggio di Fratelli d’Italia, partito con cui ormai i rapporti sono tesi, come evidenziato dalla revoca della vicepresidenza a Francesca Gerosa.

Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di FdI, ha risposto così: «Per le elezioni del 2023 non c’è la controprova, ma c’è la prova matematica del risultato. Infatti, nelle ultime elezioni comunali a Trento abbiamo doppiato la Lega e a Cles abbiamo conquistato il 19%, mentre il Carroccio non ha presentato lista».

Ha poi aggiunto: «L’attuale quadro mostra che FdI svolge una funzione fondamentale nel sostenere la stabilità della maggioranza».

Urzì: «Puntare sulla stessa coalizione per vincere»

Spostando lo sguardo al 2028, Urzì ritiene che la strada per la vittoria passi dalla conferma della coalizione che attualmente governa la Provincia, anche se i pesi all’interno del centrodestra sono cambiati e i «meloniani» ambiscono alla leadership, a prescindere dalla questione del terzo mandato.

Urzì ha dichiarato: «Dopo la messa in discussione dell’accordo elettorale, ci interroghiamo. Sappiamo oggi di avere un peso significativo nel garantire al Trentino i risultati migliori e le maggiori garanzie sull’Autonomia, grazie al governo nazionale. Tuttavia, una coalizione non può essere costruita solo attorno al progetto del presidente uscente».

Ha concluso affermando: «Non significa che, se il presidente si rivolge al mondo civico, tutto il centrodestra debba necessariamente sposare questa linea. Riteniamo invece fermamente che la Lega resti una delle componenti fondamentali».

«Un’alleanza di centrodestra merita sicuramente riconoscimento e valorizzazione nel territorio della provincia di Trento», ha affermato Urzì. Ha poi rivolto una critica all’intenzione di Fugatti di presentare comunque la propria lista elettorale, sottolineando: «Con tutto il rispetto, Zaia rappresenta qualcosa di diverso rispetto a Maurizio», riferendosi al governatore uscente del Veneto e alla sua strategia di mantenere una lista indipendente alle prossime elezioni.

Francesco Valduga, leader di Ada, ha espresso critiche sul progetto di Fugatti di ampliare la coalizione includendo liste civiche. Valduga ha commentato: «Ho sempre considerato le liste civiche come un modo per ristabilire la fiducia delle persone nella politica. Se invece il centrodestra aveva già un progetto politico chiaro e ora si torna a puntare sul civismo, sembra una ammissione di insuccesso del progetto iniziale».

Inoltre, l’opposizione vede nella scelta di associarsi a una lista civica, anche senza candidatura diretta, un tentativo di «eternare» il proprio nome piuttosto che una proposta politica concreta. Valduga ha spiegato: «Le liste civiche sono diventate uno strumento che riflette la politica del leader, e una strategia del genere, senza un programma solido, ha poco futuro. È difficile pensare che soltanto un nome, senza contenuti, possa sostenere un progetto di governo».

Valduga ha poi aggiunto una riflessione sull’atteggiamento di Fugatti: «Ciò che mi colpisce è che lui rimanga sempre molto superficiale». In vista delle elezioni del 2028 — o del 2027 qualora il governatore decidesse di candidarsi a Roma —, ha tracciato le strategie che il centrosinistra dovrebbe adottare per cercare di riconquistare Piazza Dante:

«Dobbiamo essere realmente parte della comunità e viverla nel profondo. Serve unità, non divisione. È fondamentale presentare proposte concrete e approfondire i temi affinché la collettività comprenda quanto sia importante l’azione politica per costruire il proprio futuro. Inoltre, dobbiamo riuscire a convincere le persone a tornare a votare, perché l’indifferenza alimenta la superficialità».