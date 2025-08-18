Credito Emiliano (CREDEM) nella foto il direttore generale Angelo Campani, ha comunicato di aver effettuato una nuova operazione di acquisto di azioni proprie, come parte del programma già approvato. Le transazioni si sono svolte tra l’11 e il 15 agosto 2025. Nel periodo in questione, la banca ha acquistato 3.000 azioni a un prezzo medio ponderato di 13,50 euro per azione, per un controvalore totale di 40.490,10 euro.

Gli obiettivi del programma di buyback

Questa operatività si inserisce nella strategia di gestione del capitale di CREDEM, mirata a creare valore per gli azionisti. I programmi di riacquisto di azioni proprie, noti come buyback, sono spesso utilizzati dalle aziende per ridurre il numero di azioni in circolazione, il che può potenzialmente incrementare l’utile per azione (EPS). Tale approccio segnala inoltre al mercato che il management ritiene il titolo sottovalutato, mostrando fiducia nella solidità finanziaria e nelle prospettive future dell’azienda.

Il quadro complessivo e l’andamento del titolo

A seguito di questa operazione, il numero totale di azioni proprie detenute dall’istituto di credito è salito a 1.525.868, corrispondenti allo 0,44% del capitale sociale. Sul mercato azionario, il titolo CREDEM ha registrato una flessione dello 0,43% nella seduta odierna, attestandosi a 13,82 euro per azione. L’andamento ribassista del titolo si verifica in un contesto in cui le azioni sono oggetto di acquisto da parte della stessa società, dimostrando come le dinamiche di mercato possano variare nel breve periodo.