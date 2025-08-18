Il surplus commerciale dell’area euro si sta riducendo, un segnale che potrebbe avere implicazioni significative per l’economia e i mercati finanziari. Secondo i dati Eurostat, a giugno 2025 l’avanzo della bilancia commerciale per l’interscambio di beni con il resto del mondo è sceso a 7 miliardi di euro, un calo drastico rispetto ai 20,7 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

La dinamica dietro il calo

A contribuire in maniera determinante a questo indebolimento è stato un aumento delle importazioni che ha superato la crescita delle esportazioni. Le esportazioni di beni dall’area euro sono aumentate solo dello 0,4% rispetto a giugno 2024, raggiungendo i 237,2 miliardi di euro. Al contrario, le importazioni hanno mostrato una crescita ben più sostenuta, pari al 6,8%, attestandosi a 230,2 miliardi di euro. Questo squilibrio ha eroso significativamente il saldo positivo.

Eurostat spiega che la contrazione è stata “principalmente da una diminuzione dell’eccedenza di prodotti chimici e correlati, scesa da 24,4 miliardi di euro a 15,1 miliardi.”

Il quadro generale dei primi sei mesi

La tendenza non riguarda solo il mese di giugno. Anche l’analisi del primo semestre 2025 evidenzia una contrazione del surplus, che si è ridotto a 93,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 102 miliardi registrati nel medesimo periodo del 2024. Questo andamento suggerisce un indebolimento strutturale, non legato a un singolo evento, ma a dinamiche di mercato più ampie.