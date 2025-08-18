Un totale di 7,3 milioni di euro e 1,1 milioni di biglietti venduti. Sono i numeri che il Ministero della Cultura ha annunciato per l’iniziativa “Cinema Revolution”, la campagna estiva che fino al 20 settembre offre film italiani ed europei a un prezzo ridotto. Un bilancio che, a due mesi dalla partenza, racconta una storia di successo, non solo in termini economici ma anche culturali.

I dati diffusi dal sottosegretario Lucia Borgonzoni segnano una crescita significativa rispetto agli anni passati, confermando l’efficacia della formula. La risposta del pubblico ha superato le aspettative, dimostrando che la passione per il grande schermo non si è mai spenta, ma ha solo bisogno di un incentivo per tornare a riempire le sale.

I numeri di un successo inatteso

“Continua il trend positivo di Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, che prevede biglietti a prezzo ridotto per film italiani ed europei durante l’estate. Esattamente a due mesi dalla partenza estiva – dichiara il sottosegretario Lucia Borgonzoni – registriamo un totale di: 7,3 milioni di euro e 1,1 milioni di biglietti venduti; +5,6% incassi e +4,3% presenze rispetto al 2024, +22,9% incassi e +20,9% presenze rispetto al 2023. Nei film di Cinema Revolution, gli italiani sono il 54,5%”.

In un settore che ha vissuto anni difficili, l’incremento di incassi e presenze rappresenta un segnale forte e incoraggiante. L’iniziativa non ha solo convinto gli spettatori a tornare, ma ha anche dimostrato la forza e l’appeal della produzione nazionale. La percentuale di film italiani che hanno conquistato il pubblico, infatti, è un dato che non passa inosservato, confermando una tendenza positiva per la nostra cinematografia.

Non solo promozione, ma un atto culturale

Il successo della campagna va oltre la pura logica commerciale. Come sottolineato dal Ministero della Cultura, l’obiettivo è molto più profondo: rilanciare il cinema come luogo di ritrovo e scambio. Le dichiarazioni del sottosegretario Borgonzoni confermano questa visione, ponendo l’accento sul valore intrinseco della sala cinematografica.

“La campagna – prosegue – non e’ solo promozione, ma rappresenta la volonta’ di fare conoscere alle nuove generazioni la bellezza di un film visto in sala e la volonta’ di fare sopravvivere questi luoghi come aggregatori sociali e culturali di una comunita’”.

La promozione continuerà fino al 20 settembre, offrendo ancora la possibilità di godere di film a un prezzo accessibile e, allo stesso tempo, contribuendo a un rilancio che unisce economia e cultura.