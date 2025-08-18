Il caos che ha bloccato i voli di Air Canada e lasciato a terra oltre 130.000 passeggeri si è sbloccato con un’azione inusuale. L’intervento del governo canadese ha forzato la fine di uno sciopero che ha paralizzato la compagnia aerea, un atto che ha riportato in volo gli oltre 10.000 assistenti di volo. Un armistizio, più che una soluzione, che lascia irrisolte le questioni di fondo che hanno alimentato la protesta.

Il blocco forzato e le sue conseguenze

Lo stop, che ha avuto inizio nella giornata di ieri, è stato causato da una vertenza sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro. I dipendenti chiedevano un adeguamento salariale e, soprattutto, il riconoscimento economico per il lavoro svolto a terra, un aspetto che finora non veniva retribuito. La sospensione completa delle attività di volo ha creato disagi enormi, spingendo la compagnia a sconsigliare vivamente ai passeggeri di non recarsi in aeroporto, sottolineando la gravità della situazione.

Il sindacato ha saputo costruire una campagna di comunicazione efficace attorno al tema del lavoro non retribuito durante l’imbarco, generando una percezione di ingiustizia nell’opinione pubblica. Come ha spiegato Rafael Gomez, direttore del Centro per le Relazioni Industriali dell’Università di Toronto, “un passeggero medio, non a conoscenza delle pratiche comuni del settore, potrebbe pensare: ‘Sto aspettando di salire sull’aereo e c’è un assistente di volo che mi sta aiutando, ma tecnicamente non viene pagato per quel lavoro'”.

Il ritorno al lavoro e le ragioni dello scontro

L’ordine di ripresa delle operazioni è arrivato direttamente dal Canadian Industrial Relations Board, che ha imposto ad Air Canada di riattivare i voli e a tutti gli assistenti di volo di Air Canada e Air Canada Rouge di rientrare in servizio entro le 14:00 EDT di ieri. La compagnia ha confermato la ripresa dei collegamenti per la serata stessa, con una progressiva normalizzazione delle attività nei giorni successivi.

Al centro del conflitto, oltre alla questione del lavoro a terra, ci sono le retribuzioni. Air Canada aveva proposto un’offerta contrattuale che, secondo i termini illustrati, avrebbe portato un assistente di volo senior a guadagnare in media 87.000 dollari canadesi (65.000 dollari USA) entro il 2027. Tuttavia, il sindacato ha respinto la proposta, definendola “inferiore all’inflazione e al valore di mercato”.

Il conflitto ha messo in luce una problematica di settore, ovvero la prassi, considerata comune a livello globale, di retribuire gli assistenti di volo esclusivamente per il tempo trascorso a bordo dell’aereo. Una questione che, grazie alla mobilitazione sindacale, è diventata oggetto di dibattito pubblico e che rimane alla base di una vertenza solo momentaneamente congelata dall’intervento governativo.