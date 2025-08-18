Fare il pieno di benzina e gasolio a Ferragosto è costato meno agli automobilisti italiani. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), i prezzi hanno raggiunto i minimi storici da prima del conflitto in Ucraina, segnando un’importante discesa.

Il calo prosegue, trainato dall’andamento dei mercati internazionali delle materie prime. Nella settimana di Ferragosto, i dati aggiornati al 14 agosto mostrano che la benzina ha toccato il prezzo di 1,71 euro al litro, in calo di 0,3 centesimi rispetto all’8 agosto. Il gasolio si è attestato a 1,64 euro al litro, scendendo di 0,5 centesimi. Si tratta di valori che non si vedevano da circa cinque-sei mesi.

Prezzi al minimo dal 2021

Per trovare prezzi così bassi alla pompa, bisogna tornare indietro fino al 2021, ovvero a prima della guerra in Ucraina. La benzina il 14 agosto costava 11,6 centesimi al litro in meno rispetto a un anno fa, 23,3 centesimi in meno rispetto a due anni fa e 5,4 centesimi in meno rispetto a tre anni fa. Similmente, il gasolio segnava un ribasso di 6,2 centesimi al litro rispetto a un anno fa, 19,9 centesimi in meno rispetto a due anni fa e 10,9 centesimi in meno rispetto a tre anni fa.

Questo trend ribassista è confermato anche dall’inizio dell’anno, con la sola eccezione di un breve periodo di rialzo tra il 12 e il 25 giugno, dovuto alle tensioni nel conflitto in Medioriente. I prezzi attuali risultano significativamente più bassi rispetto a quelli di inizio 2025, quando il 23 gennaio la benzina era a 1,83 euro e il gasolio a 1,74 euro al litro.