Brembo N.V., nella foto il presidente Matteo Tiraboschi, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, ha reso note le operazioni svolte nell’ambito del suo programma di riacquisto di azioni proprie. Nel periodo compreso tra l’11 e il 15 agosto 2025, l’azienda ha acquistato un totale di 238.000 azioni ordinarie, pari allo 0,071% del capitale sociale.

Il valore complessivo di queste transazioni ha superato i 2,1 milioni di euro, per la precisione €2.112.687,96, con un prezzo medio ponderato per azione di €8,877. Le operazioni sono state condotte in due giornate principali: l’11 agosto sono state acquistate 188.000 azioni per un controvalore di oltre 1,6 milioni di euro, mentre il 12 agosto sono state acquistate ulteriori 50.000 azioni per un valore di quasi 450.000 euro.

Il contesto del piano di buyback

Questo acquisto rientra nella prima fase del più ampio piano di buyback di Brembo, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 29 aprile e avviato ufficialmente il 30 luglio. Il programma prevede l’acquisto di un numero massimo di 10 milioni di azioni – pari al 3% del totale – per un controvalore massimo complessivo di 180 milioni di euro.

A seguito delle recenti operazioni, il numero totale di azioni proprie detenute da Brembo è salito a 15.749.350, che corrispondono al 4,716% delle azioni ordinarie complessive. Questo riacquisto testimonia la fiducia del management nel valore dell’azienda e rappresenta un’ulteriore misura per ottimizzare la struttura del capitale e creare valore per gli azionisti nel lungo termine.