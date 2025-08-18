La Borsa di Milano ha aperto in rialzo con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,41% a quota 42.827 punti, per poi virare rapidamente in territorio negativo segnando un calo dello 0,15%. Tra i titoli in sofferenza si segnalano Tenaris in diminuzione dell’1,7%, Buzzi in calo dell’1,5% e le principali banche, sottoposte a pressioni sulle vendite, con Mps che lascia sul terreno lo 0,99%, Banco Bpm lo 0,9% e Unicredit lo 0,86%.

L’avvio di giornata si presenta incerto nelle principali piazze europee: l’indice Stoxx 600 rimane stabile, mentre gli indici nazionali mostrano un andamento contrastante. Gli investitori mantengono alta l’attenzione in vista del prossimo incontro tra l’ex presidente Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Londra apre in lieve crescita dello 0,2%, mentre Francoforte evidenzia un calo dello 0,19% e Parigi si mantiene sostanzialmente piatta con un guadagno dello 0,08%.

Il settore bancario si conferma particolarmente debole, contribuendo alla pressione negativa sui mercati azionari. Commerzbank registra una perdita significativa del 3,19% dopo un downgrade da parte degli analisti di Deutsche Bank. In calo anche istituti di credito come Hsbc, che scende dello 0,6%, Banco Santander e Bbva, entrambe in ribasso dello 0,9%.