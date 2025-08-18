L’Autorità generale per le comunicazioni e l’informatica della Libia ha ordinato la sospensione immediata delle attività di Huawei nel paese, accusando la multinazionale cinese di violazioni alla normativa nazionale sulle telecomunicazioni e a diversi obblighi internazionali. Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza nazionale, la sovranità dello Stato e il rispetto delle leggi locali e internazionali.

La decisione, diffusa attraverso un comunicato ufficiale e rilanciata sia dai media statali che indipendenti, è entrata in vigore a partire da domenica 17 agosto.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, Huawei avrebbe stipulato contratti con soggetti non autorizzati, eludendo i canali legali di licenza e supervisione riservati esclusivamente all’Autorità nazionale. Il documento fa riferimento alla legge n. 22 del 2010, sottolineando che qualsiasi accordo stipulato al di fuori delle modalità ufficialmente approvate deve essere considerato nullo. L’Autorità menziona inoltre la violazione di principi e obblighi internazionali, inclusi quelli dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni riguardanti il rispetto della sovranità degli Stati.

Nonostante il blocco amministrativo, la comunicazione non segnala alcuna interruzione dei servizi attualmente operativi nel paese. L’effetto immediato riguarda invece progetti in corso, espansioni delle reti e accordi commerciali, che rimarranno sospesi fino alla completa regolarizzazione della posizione del fornitore.

Huawei, presente in Libia da oltre vent’anni e coinvolta in infrastrutture fondamentali come le reti mobili e i collegamenti sottomarini, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento.

La decisione giunge in un periodo di particolare attenzione da parte del governo libico verso il settore digitale e delle telecomunicazioni. La holding statale Lptic sta infatti portando avanti progetti strategici, tra cui la connessione al cavo sottomarino Medusa e la pianificazione di reti di nuova generazione.